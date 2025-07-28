Депутат Милонов предложил квартиры в домах строить с парилками
Потому что посещение бани укрепляет иммунитет
28 июля 2025, 13:40, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил "Парламентской газете", что Минстрой РФ может составить такой технический регламент, чтобы можно было обустраивать парные в квартирах многоквартирных домов.
"Чтобы это стало таким же привычным элементом нашей будничной жизни, как ванна или душ", - подчеркнул парламентарий.
Милонов указал, что посещение бани укрепляет иммунитет и позволяет отдохнуть от повседневных забот.
Он также предложил внести традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия. Соответствующее обращение уже направил министру культуру Ольге Любимовой.
Ранее Милонов предложил запретить стринги на пляжах, потому что в такой одежде необходимо идти на интимную съемку, а не в общественное место.
13:52:07 28-07-2025
а где-то можно ознакомиться с полным списком инициатив Милонова?
может быть я что-то упустил?
14:03:31 28-07-2025
Musik (13:52:07 28-07-2025) а где-то можно ознакомиться с полным списком инициатив Милон... С год знакомиться будете в режиме 24/7. А если ещё депутатство в питере захватите то....
13:54:14 28-07-2025
Ему все так и неймётся, делом бы занялся, а не дурью всякой )))
14:00:07 28-07-2025
Страшно подумать какие новые инициативы данный депутат будет выносить на обсуждение на кануне выборов в думу в 26 году. Остаться на плаву очень хочется.
14:10:28 28-07-2025
А депутату избиратели могут импичмент объявить?
14:18:38 28-07-2025
Почему такое Милонов заявляет, а не Дегтярев? Какой-то разброд инициатив.
15:58:08 28-07-2025
Вспомнилось про есть пирожные. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Мария Антуанетта.