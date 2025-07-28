Депутат Милонов предложил квартиры в домах строить с парилками

Потому что посещение бани укрепляет иммунитет

Женщины в бане / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил "Парламентской газете", что Минстрой РФ может составить такой технический регламент, чтобы можно было обустраивать парные в квартирах многоквартирных домов.

"Чтобы это стало таким же привычным элементом нашей будничной жизни, как ванна или душ", - подчеркнул парламентарий.

Милонов указал, что посещение бани укрепляет иммунитет и позволяет отдохнуть от повседневных забот.

Он также предложил внести традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия. Соответствующее обращение уже направил министру культуру Ольге Любимовой.

Ранее Милонов предложил запретить стринги на пляжах, потому что в такой одежде необходимо идти на интимную съемку, а не в общественное место.