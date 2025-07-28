НОВОСТИОбщество

Депутат Милонов предложил квартиры в домах строить с парилками

Потому что посещение бани укрепляет иммунитет

28 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Женщины в бане / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Женщины в бане / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил "Парламентской газете", что Минстрой РФ может составить такой технический регламент, чтобы можно было обустраивать парные в квартирах многоквартирных домов.

"Чтобы это стало таким же привычным элементом нашей будничной жизни, как ванна или душ", - подчеркнул парламентарий.

Милонов указал, что посещение бани укрепляет иммунитет и позволяет отдохнуть от повседневных забот.

Он также предложил внести традиции русской бани и парения в национальный список нематериального культурного наследия. Соответствующее обращение уже направил министру культуру Ольге Любимовой.

Ранее Милонов предложил запретить стринги на пляжах, потому что в такой одежде необходимо идти на интимную съемку, а не в общественное место.

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

13:52:07 28-07-2025

а где-то можно ознакомиться с полным списком инициатив Милонова?
может быть я что-то упустил?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:03:31 28-07-2025

Musik (13:52:07 28-07-2025) а где-то можно ознакомиться с полным списком инициатив Милон... С год знакомиться будете в режиме 24/7. А если ещё депутатство в питере захватите то....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:54:14 28-07-2025

Ему все так и неймётся, делом бы занялся, а не дурью всякой )))

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:00:07 28-07-2025

Страшно подумать какие новые инициативы данный депутат будет выносить на обсуждение на кануне выборов в думу в 26 году. Остаться на плаву очень хочется.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:28 28-07-2025

А депутату избиратели могут импичмент объявить?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:38 28-07-2025

Почему такое Милонов заявляет, а не Дегтярев? Какой-то разброд инициатив.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:58:08 28-07-2025

Вспомнилось про есть пирожные. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Мария Антуанетта.

  8 Нравится
Ответить
