Милонов оценил идею штрафовать родителей за фото с алкоголем и детьми

Парламентарий пожелал автору такой инициативы обращать внимание на более актуальные вопросы

19 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Пропаганда спиртного среди детей недопустима, но родителей вряд ли нужно осуждать за фото с детьми и алкоголем на семейных торжествах, заявил "Газете.ру" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал инициативу депутата Брянской облдумы Михаила Иванова штрафовать за подобный контент в соцсетях.

"Все-таки фотографии с алкоголем не являются, мне кажется, самым болезненным триггером для дорогих наших избирателей и жителей Брянской области", – отметил Милонов и пожелал коллеге обращать внимание на более актуальные проблемы региона.

Ранее Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:16:46 19-07-2025

За фото "небабы", с волосатой, старушачьей лоханкой, вокруг рота, нужно наказывать, как за порнографию

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Добрый

14:23:45 19-07-2025

Сказочный .......

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:49:16 19-07-2025

Добрый (14:23:45 19-07-2025) Сказочный ....... ... На Эйнштейна похож.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

17:56:30 19-07-2025

Милонну немного в чувство привели?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

07:28:47 20-07-2025

Набираешь в поисковике "Милонов" и сразу ясно кто проказника рекламирует. Грешно оскорблять взор народа этим нехорошим человеком.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

18:46:56 20-07-2025

НУ надо же какую нибудь идею выдвинуть. Что бы показать , что не зря штаны протирает в госдуме.

  1 Нравится
Ответить
