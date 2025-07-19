Милонов оценил идею штрафовать родителей за фото с алкоголем и детьми
Парламентарий пожелал автору такой инициативы обращать внимание на более актуальные вопросы
19 июля 2025, 12:45, ИА Амител
Пропаганда спиртного среди детей недопустима, но родителей вряд ли нужно осуждать за фото с детьми и алкоголем на семейных торжествах, заявил "Газете.ру" депутат Госдумы Виталий Милонов.
Так парламентарий прокомментировал инициативу депутата Брянской облдумы Михаила Иванова штрафовать за подобный контент в соцсетях.
"Все-таки фотографии с алкоголем не являются, мне кажется, самым болезненным триггером для дорогих наших избирателей и жителей Брянской области", – отметил Милонов и пожелал коллеге обращать внимание на более актуальные проблемы региона.
Ранее Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин.
13:16:46 19-07-2025
За фото "небабы", с волосатой, старушачьей лоханкой, вокруг рота, нужно наказывать, как за порнографию
14:23:45 19-07-2025
Сказочный .......
15:49:16 19-07-2025
Добрый (14:23:45 19-07-2025) Сказочный ....... ... На Эйнштейна похож.
17:56:30 19-07-2025
Милонну немного в чувство привели?
07:28:47 20-07-2025
Набираешь в поисковике "Милонов" и сразу ясно кто проказника рекламирует. Грешно оскорблять взор народа этим нехорошим человеком.
18:46:56 20-07-2025
НУ надо же какую нибудь идею выдвинуть. Что бы показать , что не зря штаны протирает в госдуме.