Милонов оценил идею штрафовать родителей за фото с алкоголем и детьми

Парламентарий пожелал автору такой инициативы обращать внимание на более актуальные вопросы

19 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Пропаганда спиртного среди детей недопустима, но родителей вряд ли нужно осуждать за фото с детьми и алкоголем на семейных торжествах, заявил "Газете.ру" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так парламентарий прокомментировал инициативу депутата Брянской облдумы Михаила Иванова штрафовать за подобный контент в соцсетях.

"Все-таки фотографии с алкоголем не являются, мне кажется, самым болезненным триггером для дорогих наших избирателей и жителей Брянской области", – отметил Милонов и пожелал коллеге обращать внимание на более актуальные проблемы региона.

Ранее Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин.