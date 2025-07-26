Депутат предложил запретить стринги на пляжах

Виталий Милонов считает, что любители такой одежды могут быть переносчиками ЗППП

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужские стринги и откровенные бикини в открытых бассейнах и на городских пляжах. Слова парламентария приводит агентство городских новостей "Москва".

По его мнению, в таких зонах должен действовать дресс-код.

«У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего», – сказал он.

Милонов также выразил мнение, что посетители городских пляжей и бассейнов в откровенных костюмах могут быть переносчикам ЗППП.

Он отметил, что подобная одежда указывает на "низкий уровень развития человека" и сравнил таких людей с представителями фауны, которые, подобно павлинам, пытаются подманить к себе своим откровенным видом.