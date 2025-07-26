Депутат предложил запретить стринги на пляжах
Виталий Милонов считает, что любители такой одежды могут быть переносчиками ЗППП
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужские стринги и откровенные бикини в открытых бассейнах и на городских пляжах. Слова парламентария приводит агентство городских новостей "Москва".
По его мнению, в таких зонах должен действовать дресс-код.
«У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего», – сказал он.
Милонов также выразил мнение, что посетители городских пляжей и бассейнов в откровенных костюмах могут быть переносчикам ЗППП.
Он отметил, что подобная одежда указывает на "низкий уровень развития человека" и сравнил таких людей с представителями фауны, которые, подобно павлинам, пытаются подманить к себе своим откровенным видом.
18:39:23 26-07-2025
Милоновская борода, это как бабушка бес трусов.
Вот пусть он на неё и понталончики одевает
22:05:21 26-07-2025
Гость (18:39:23 26-07-2025) Милоновская борода, это как бабушка бес трусов.Вот пусть... интересно, а мужчинам можно?
18:50:05 26-07-2025
Пару недель был недоступен... Кто знает, этого Виталия ещё можно по лицу критиковать или уже запрещено?
19:31:04 26-07-2025
С таким подходом мы демографию не поднимем
19:58:54 26-07-2025
Ну-у, к чему он призывает, непонятно. Матвиенко вон обещает демографический спецназ, а Милонов хочет ограничить молодежь в правах, чтобы у них мыслей не возникало о размножении.
20:24:03 26-07-2025
Только в панталонах до колена!
21:41:17 26-07-2025
Гость (20:24:03 26-07-2025) Только в панталонах до колена! ... с начёсом!
20:46:35 26-07-2025
завидует однако
20:47:46 26-07-2025
у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.
вопрос, как за 30 лет появилась такая система, что такие аварийные как он наделены право писать законы, по которым вынуждены жить мы все
01:20:27 27-07-2025
Гость (20:47:46 26-07-2025) у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.воп...
Потому что дачники решили, что допускать к власти умных опасно, они могут начать действительно что-то делать. Поэтому теперь набирают только либо глупых, либо жадных
07:15:05 27-07-2025
Гость (20:47:46 26-07-2025) у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.воп... В чем вопрос то? На сегодняшний день76% поддержки всего, что происходит в стране и это не вранье, оглянитесь вокруг, побеседуйте с людьми и убедитесь в этом. Народу нраица!!!!
21:09:49 26-07-2025
Вместо критики "разнузданности" народа, сфокусировал бы лучше внимание на "этичности" решений "народных слуг", принимающих "законы" чёрт знает какого содержания и качества!
21:32:06 26-07-2025
Конечно, нужно издать закон, чтобы Милонне ни в коем случае не продавали стринги нигде по всей России. И даже через валберис. Вдруг опять сорвётся.
02:10:58 27-07-2025
Терпеть не могу стринги. Но подобные запреты еще больше не могу терпеть)
21:57:46 27-07-2025
Гость (02:10:58 27-07-2025) Терпеть не могу стринги. Но подобные запреты еще больше не м... Разъясните, что значит подобные?)
08:20:28 27-07-2025
ИППП не передаются воздушно-капельным.
08:33:16 27-07-2025
Запретил бы лучше себя. И то толку больше бы было.
08:58:33 27-07-2025
А мне очень противны мужики в красных трусах на пляжах. У них даже взгляд петушиный всегда.
09:35:16 28-07-2025
Гость (08:58:33 27-07-2025) А мне очень противны мужики в красных трусах на пляжах. У ни... Мне лично вот вообще по барабану кто из мужиков в каких там трусах ходит, ничего не болтается и не торчит и ладно. А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, глаз радуется, не нужно такое запрещать. Такой запрет только голубизна может продавливать.
10:11:55 28-07-2025
Гость (09:35:16 28-07-2025) Мне лично вот вообще по барабану кто из мужиков в каких там ...
"А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, глаз радуется"
К сожалению очень редко радуется. Смотришь, вроде бы молодая и худенькая, а целлюлит страшенный, да и подкачать не мешало бы некоторым, прежде чем выставлять напоказ.
14:15:50 28-07-2025
Гость (10:11:55 28-07-2025) "А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, ... Тут согласен, современные молодые девушки многие уже в 19 лет с отвислым задом, печаль ....
09:37:01 27-07-2025
Виталик по прежнему веселит население. Они окончательно решили сделать Думу как филиал цирка. Понятно, что у нас ультрапрезидентское правление, и представительство разных групп в законотворческом органе им не интересно, ибо есть Кремль, там и решения принимают. Вероятно в военное время по другому нельзя. Может это и правильно. Но то, во что превратили ГД - это просто смешно. Нелепые персонажи рассказывают нелепые басни. Милонов, Останина, тьма депутатешек ноунеймов. Несут пургу которую даже придумать нелегко. Финалим - стринги на мужике - плохо, стринги на жирной/некрасивой бабе плохо, стринги на красивой бабе - лепота)
23:42:38 27-07-2025
Гость (09:37:01 27-07-2025) Виталик по прежнему веселит население. Они окончательно реши... А знаете, такие персонажи как милонов и мамочка убийцы" товарищ Останина " любимые персонажи "банкфакса"
10:26:33 27-07-2025
Откуда он всё про всё знает? Про пляжи с мужиками в стрингах? Про разносчиков ЗППП, про лавандовый раф? Да ещё про много чего, о чём лично я даже не слышал! Видать, тусуется парнишка не там, где надо...
11:49:30 27-07-2025
давайте честно, кому нравятся жирные телеса в стрингах? как по мне, прямо такое фу.
я бы тоже запретила. 60кг+?- все, стрингах на пляж нельзя.
а мужские стринги даже завозить в страну нужно запретить, ибо.
19:18:02 27-07-2025
Элен без ребят (11:49:30 27-07-2025) давайте честно, кому нравятся жирные телеса в стрингах? как ... ого, сколько любителей целлюлита и мужских стрингов у нас, оказывается ))
09:37:21 28-07-2025
Элен без ребят (19:18:02 27-07-2025) ого, сколько любителей целлюлита и мужских стрингов у нас, о... Ты себе в первую очередь это запрети, зачем вываливаешь свои жирные телеса на всеобщее обозрение ? Это просто отвратительно выглядит, прими к сведению, вокруг тебя люди и им может быть неприятно смотреть на тебя
09:42:10 28-07-2025
Гость (09:37:21 28-07-2025) Ты себе в первую очередь это запрети, зачем вываливаешь свои... вообще без!