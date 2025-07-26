НОВОСТИОбщество

Депутат предложил запретить стринги на пляжах

Виталий Милонов считает, что любители такой одежды могут быть переносчиками ЗППП

26 июля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: Daren Inshape / unsplash.com
Фото: Daren Inshape / unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужские стринги и откровенные бикини в открытых бассейнах и на городских пляжах. Слова парламентария приводит агентство городских новостей "Москва".

По его мнению, в таких зонах должен действовать дресс-код.

«У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего», – сказал он.

Милонов также выразил мнение, что посетители городских пляжей и бассейнов в откровенных костюмах могут быть переносчикам ЗППП.

Он отметил, что подобная одежда указывает на "низкий уровень развития человека" и сравнил таких людей с представителями фауны, которые, подобно павлинам, пытаются подманить к себе своим откровенным видом. 

депутаты инициативы

Комментарии 28

Avatar Picture
Гость

18:39:23 26-07-2025

Милоновская борода, это как бабушка бес трусов.
Вот пусть он на неё и понталончики одевает

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:05:21 26-07-2025

Гость (18:39:23 26-07-2025) Милоновская борода, это как бабушка бес трусов.Вот пусть... интересно, а мужчинам можно?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Был в запое

18:50:05 26-07-2025

Пару недель был недоступен... Кто знает, этого Виталия ещё можно по лицу критиковать или уже запрещено?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:04 26-07-2025

С таким подходом мы демографию не поднимем

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:54 26-07-2025

Ну-у, к чему он призывает, непонятно. Матвиенко вон обещает демографический спецназ, а Милонов хочет ограничить молодежь в правах, чтобы у них мыслей не возникало о размножении.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:03 26-07-2025

Только в панталонах до колена!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:17 26-07-2025

Гость (20:24:03 26-07-2025) Только в панталонах до колена! ... с начёсом!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:35 26-07-2025

завидует однако

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:47:46 26-07-2025

у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.
вопрос, как за 30 лет появилась такая система, что такие аварийные как он наделены право писать законы, по которым вынуждены жить мы все

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

01:20:27 27-07-2025

Гость (20:47:46 26-07-2025) у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.воп...
Потому что дачники решили, что допускать к власти умных опасно, они могут начать действительно что-то делать. Поэтому теперь набирают только либо глупых, либо жадных

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:15:05 27-07-2025

Гость (20:47:46 26-07-2025) у меня нет вопросов лично к милонову, с тем все ясно.воп... В чем вопрос то? На сегодняшний день76% поддержки всего, что происходит в стране и это не вранье, оглянитесь вокруг, побеседуйте с людьми и убедитесь в этом. Народу нраица!!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:49 26-07-2025

Вместо критики "разнузданности" народа, сфокусировал бы лучше внимание на "этичности" решений "народных слуг", принимающих "законы" чёрт знает какого содержания и качества!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:32:06 26-07-2025

Конечно, нужно издать закон, чтобы Милонне ни в коем случае не продавали стринги нигде по всей России. И даже через валберис. Вдруг опять сорвётся.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:10:58 27-07-2025

Терпеть не могу стринги. Но подобные запреты еще больше не могу терпеть)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:46 27-07-2025

Гость (02:10:58 27-07-2025) Терпеть не могу стринги. Но подобные запреты еще больше не м... Разъясните, что значит подобные?)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:20:28 27-07-2025

ИППП не передаются воздушно-капельным.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:33:16 27-07-2025

Запретил бы лучше себя. И то толку больше бы было.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:33 27-07-2025

А мне очень противны мужики в красных трусах на пляжах. У них даже взгляд петушиный всегда.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:16 28-07-2025

Гость (08:58:33 27-07-2025) А мне очень противны мужики в красных трусах на пляжах. У ни... Мне лично вот вообще по барабану кто из мужиков в каких там трусах ходит, ничего не болтается и не торчит и ладно. А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, глаз радуется, не нужно такое запрещать. Такой запрет только голубизна может продавливать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:55 28-07-2025

Гость (09:35:16 28-07-2025) Мне лично вот вообще по барабану кто из мужиков в каких там ...
"А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, глаз радуется"

К сожалению очень редко радуется. Смотришь, вроде бы молодая и худенькая, а целлюлит страшенный, да и подкачать не мешало бы некоторым, прежде чем выставлять напоказ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:50 28-07-2025

Гость (10:11:55 28-07-2025) "А вот на девушек стройных в бикини приятно посмотреть, ... Тут согласен, современные молодые девушки многие уже в 19 лет с отвислым задом, печаль ....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:01 27-07-2025

Виталик по прежнему веселит население. Они окончательно решили сделать Думу как филиал цирка. Понятно, что у нас ультрапрезидентское правление, и представительство разных групп в законотворческом органе им не интересно, ибо есть Кремль, там и решения принимают. Вероятно в военное время по другому нельзя. Может это и правильно. Но то, во что превратили ГД - это просто смешно. Нелепые персонажи рассказывают нелепые басни. Милонов, Останина, тьма депутатешек ноунеймов. Несут пургу которую даже придумать нелегко. Финалим - стринги на мужике - плохо, стринги на жирной/некрасивой бабе плохо, стринги на красивой бабе - лепота)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:42:38 27-07-2025

Гость (09:37:01 27-07-2025) Виталик по прежнему веселит население. Они окончательно реши... А знаете, такие персонажи как милонов и мамочка убийцы" товарищ Останина " любимые персонажи "банкфакса"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:33 27-07-2025

Откуда он всё про всё знает? Про пляжи с мужиками в стрингах? Про разносчиков ЗППП, про лавандовый раф? Да ещё про много чего, о чём лично я даже не слышал! Видать, тусуется парнишка не там, где надо...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:49:30 27-07-2025

давайте честно, кому нравятся жирные телеса в стрингах? как по мне, прямо такое фу.
я бы тоже запретила. 60кг+?- все, стрингах на пляж нельзя.
а мужские стринги даже завозить в страну нужно запретить, ибо.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:18:02 27-07-2025

Элен без ребят (11:49:30 27-07-2025) давайте честно, кому нравятся жирные телеса в стрингах? как ... ого, сколько любителей целлюлита и мужских стрингов у нас, оказывается ))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:21 28-07-2025

Элен без ребят (19:18:02 27-07-2025) ого, сколько любителей целлюлита и мужских стрингов у нас, о... Ты себе в первую очередь это запрети, зачем вываливаешь свои жирные телеса на всеобщее обозрение ? Это просто отвратительно выглядит, прими к сведению, вокруг тебя люди и им может быть неприятно смотреть на тебя

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:42:10 28-07-2025

Гость (09:37:21 28-07-2025) Ты себе в первую очередь это запрети, зачем вываливаешь свои... вообще без!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров