Депутат Милонов заявил, что тонированные окна — признак нетрадиционной ориентации

Депутат подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей"

04 августа 2025, 22:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Как рассказала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, в наглухо тонированной машине водитель может заниматься "содомскими утехами". Милонов считает, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с "рассверленным задним выхлопом" – это признак сексуальной девиации.

Депутат также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей". 

Гость

22:36:45 04-08-2025

Мне кажется рыжая борода признак нетрадиционной ориентации

Гость

23:18:56 04-08-2025

Откуда он это знает)

Гость

07:49:11 05-08-2025

А разве не у всех депутатских и министерских автомобилей окна наглухо затонированы?

Гость

23:57:35 04-08-2025

А если в тонированной машине улучшать демографию - бензин оплатят?

Кхм...

00:02:12 05-08-2025

Выдайте уже Милонне какой-нибудь спецтелескоп, чтобы он уже подглядывал спокойно и не отвлекался на всякую законотворческую деятельность.

Гость

05:43:16 05-08-2025

Тягу к "содомским утехам" можно приписать не только охотникам до тонированных стекол в автомобилях, но и поголовно кому угодно! Когда в силу собственной греховности что-то кажется, нужно прежде всего перекреститься...

Гость

06:09:10 05-08-2025

Милоновские заросли у рта, похожи на старушку без трусов, вот где признак извращения.

бгг

06:32:18 05-08-2025

в заголовке про тонированные окна- лишнее, остальное правда

гость

09:11:13 05-08-2025

Это что получается-что страной руководят.... или все таки депутата заявившего такое легче признать в госизмене?

Гость

09:52:13 05-08-2025

придурок

Гость

10:38:03 05-08-2025

Надо этого Милонова на передовую, чтобы мозги на место встали, хотя похоже там как у Винни Пуха.)))

Гость

10:39:38 05-08-2025

Милонов раскрыл Истину чиновничьих тонированных стекол.

Гость

11:21:12 05-08-2025

Как отозвать полномочия депутата? В частности Милонова.

Гость

11:52:54 05-08-2025

Посмотрите в техническом справочнике что такое тонировка (технический термин) .У нас окна обклеивают пленкой. Уважаемые друзья: пленка это пленка, тонировка это тонировка. Покрасив стекла автомобиля краской почему Вы не называете это тонировкой? (тонировочная краска)

Пузырек

12:48:17 05-08-2025

Блиииин, а у меня солнцезащитные очки. Очкую.

Гость

15:43:05 05-08-2025

У депутата Милонова есть электросамокат. Тонированный

