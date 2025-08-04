Депутат Милонов заявил, что тонированные окна — признак нетрадиционной ориентации
Депутат подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей"
04 августа 2025, 22:30, ИА Амител
Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Как рассказала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По словам парламентария, в наглухо тонированной машине водитель может заниматься "содомскими утехами". Милонов считает, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с "рассверленным задним выхлопом" – это признак сексуальной девиации.
Депутат также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей".
22:36:45 04-08-2025
Мне кажется рыжая борода признак нетрадиционной ориентации
23:18:56 04-08-2025
Откуда он это знает)
07:49:11 05-08-2025
А разве не у всех депутатских и министерских автомобилей окна наглухо затонированы?
23:57:35 04-08-2025
А если в тонированной машине улучшать демографию - бензин оплатят?
00:02:12 05-08-2025
Выдайте уже Милонне какой-нибудь спецтелескоп, чтобы он уже подглядывал спокойно и не отвлекался на всякую законотворческую деятельность.
05:43:16 05-08-2025
Тягу к "содомским утехам" можно приписать не только охотникам до тонированных стекол в автомобилях, но и поголовно кому угодно! Когда в силу собственной греховности что-то кажется, нужно прежде всего перекреститься...
06:09:10 05-08-2025
Милоновские заросли у рта, похожи на старушку без трусов, вот где признак извращения.
06:32:18 05-08-2025
в заголовке про тонированные окна- лишнее, остальное правда
09:11:13 05-08-2025
Это что получается-что страной руководят.... или все таки депутата заявившего такое легче признать в госизмене?
09:52:13 05-08-2025
придурок
10:38:03 05-08-2025
Надо этого Милонова на передовую, чтобы мозги на место встали, хотя похоже там как у Винни Пуха.)))
10:39:38 05-08-2025
Милонов раскрыл Истину чиновничьих тонированных стекол.
11:21:12 05-08-2025
Как отозвать полномочия депутата? В частности Милонова.
11:52:54 05-08-2025
Посмотрите в техническом справочнике что такое тонировка (технический термин) .У нас окна обклеивают пленкой. Уважаемые друзья: пленка это пленка, тонировка это тонировка. Покрасив стекла автомобиля краской почему Вы не называете это тонировкой? (тонировочная краска)
12:48:17 05-08-2025
Блиииин, а у меня солнцезащитные очки. Очкую.
15:43:05 05-08-2025
У депутата Милонова есть электросамокат. Тонированный