Депутат Милонов заявил, что тонированные окна — признак нетрадиционной ориентации

Депутат подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей"

04 августа 2025, 22:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Тонированные стекла автомобиля являются признаком нетрадиционной сексуальной ориентации и могут указывать на геев ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Как рассказала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, в наглухо тонированной машине водитель может заниматься "содомскими утехами". Милонов считает, что тяга к тонировке лобового стекла вместе с "рассверленным задним выхлопом" – это признак сексуальной девиации.

Депутат также заявил, что подготовит обращение в Госавтоинспекцию, чтобы "не допустить падения в греховный омут молодых людей".