Депутат назвал даты сокращенных рабочих дней для россиян в 2026 году
Предпраздничные дни 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября будут короче на один час
11 февраля 2026, 13:16, ИА Амител
В 2026 году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня — накануне государственных праздников. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, рабочий день будет сокращен на один час 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников и позволяет им раньше начать подготовку к празднику. По словам Нилова, практика сокращенных предпраздничных дней давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.
