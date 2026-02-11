Депутат назвал даты сокращенных рабочих дней для россиян в 2026 году

Предпраздничные дни 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября будут короче на один час

11 февраля 2026, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В 2026 году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня — накануне государственных праздников. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, рабочий день будет сокращен на один час 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

«Законодательно этот перечень определен четко. Сокращение рабочего времени предусмотрено накануне государственных праздников, которые являются нерабочими днями», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что эта норма является дополнительной социальной гарантией для работников и позволяет им раньше начать подготовку к празднику. По словам Нилова, практика сокращенных предпраздничных дней давно устоялась и положительно воспринимается в трудовых коллективах.