Депутат предложил возродить дома колхозника в Алтайском крае
Они могут стать бюджетной альтернативой гостиниц для тружеников сельского хозяйства
28 августа 2025, 11:50, ИА Амител
В Алтайском крае нужно возрождать дома колхозника. С такой инициативой выступил руководитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович на сессии АКЗС 28 августа.
В ходе сессии краевого парламента депутаты приняли законопроект о введении эксперимента по регулированию услуг гостевых домов. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2025 года. Власти рассчитывают, что это позволит легализовать и установить контроль над гостиничной деятельностью в частном секторе. В рамках эксперимента будет создан реестр гостевых домов, в который включат объекты, соответствующие установленным требованиям. Это соблюдение строительных норм, наличие соответствующих санитарных условий и безопасность для гостей.
В рамках обсуждения Малинкович отметил, что особую бюджетную альтернативу гостиницам, которую и представляют собой гостевые дома, отдельно нужно создать для тружеников сельского хозяйства. Он предложил возродить в Алтайском крае советский опыт и создать дома колхозника. С его слов, аграрному региону важно вводить для сотрудников АПК льготы и скидки.
Также депутат обратил внимание, что в таких домах нужно создать не только комфортные условия для проживания. Малинкович предлагает подумать и над повышением культурного уровня постояльцев.
«Стандарты, бутылочка воды, белье менять – это, конечно, хорошо. Но нужно думать и о повышении культурного уровня тех, кто будет проживать в этих домах. Там обязательно нужно предусмотреть набор литературы, которая была бы характерна для Алтайского края: это и Шукшин, и мемуары Г.С. Титова, и работы В.И. Ленина о сельском хозяйстве», – отметил Малинкович.
Инициатива вызвала бурную реакцию у депутатов. Однако никто из них на спич Малинковича не ответил.
Это не первая неоднозначная инициатива, выдвинутая руководителем комроссов. Ранее он предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев. Малинкович заявил, что это поможет спасти деревни от вымирания. На спорное предложение отреагировал глава барнаульского зоопарка, единоросс Сергей Писарев. Он призвал коллегу начать с себя и сначала поселиться там самому.
12:03:02 28-08-2025
Друг приехал... из деревни. Заночевал у него в «Доме колхозника»... и не успел зайти домой — переодеться.
12:25:49 28-08-2025
Малинковича с коммунистами поселите там. Пусть поживут. А лучше отправьте в колхоз. На картошку. Пользы от них там больше будет, чем на заседаниях.
12:26:05 28-08-2025
Осень, много такого будет)
14:17:51 28-08-2025
Еще в СССР в Таллине заплатил за дом колхозника, а ночевать не стал. 5 кроватей в комнате, простыни в крови, рядом азиат с вонючим тулупом. Пошел сразу на вокзал.
14:33:32 28-08-2025
Дом только для колхозников?
Обычного человека туда не загнать получается?
22:29:17 28-08-2025
А де колхозников-то брать? Колхозы дано ликвидировали.