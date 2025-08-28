Депутат предложил возродить дома колхозника в Алтайском крае

Они могут стать бюджетной альтернативой гостиниц для тружеников сельского хозяйства

28 августа 2025, 11:50, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае нужно возрождать дома колхозника. С такой инициативой выступил руководитель фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович на сессии АКЗС 28 августа.

В ходе сессии краевого парламента депутаты приняли законопроект о введении эксперимента по регулированию услуг гостевых домов. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2025 года. Власти рассчитывают, что это позволит легализовать и установить контроль над гостиничной деятельностью в частном секторе. В рамках эксперимента будет создан реестр гостевых домов, в который включат объекты, соответствующие установленным требованиям. Это соблюдение строительных норм, наличие соответствующих санитарных условий и безопасность для гостей.

В рамках обсуждения Малинкович отметил, что особую бюджетную альтернативу гостиницам, которую и представляют собой гостевые дома, отдельно нужно создать для тружеников сельского хозяйства. Он предложил возродить в Алтайском крае советский опыт и создать дома колхозника. С его слов, аграрному региону важно вводить для сотрудников АПК льготы и скидки.

Также депутат обратил внимание, что в таких домах нужно создать не только комфортные условия для проживания. Малинкович предлагает подумать и над повышением культурного уровня постояльцев.

«Стандарты, бутылочка воды, белье менять – это, конечно, хорошо. Но нужно думать и о повышении культурного уровня тех, кто будет проживать в этих домах. Там обязательно нужно предусмотреть набор литературы, которая была бы характерна для Алтайского края: это и Шукшин, и мемуары Г.С. Титова, и работы В.И. Ленина о сельском хозяйстве», – отметил Малинкович.

Инициатива вызвала бурную реакцию у депутатов. Однако никто из них на спич Малинковича не ответил.

Это не первая неоднозначная инициатива, выдвинутая руководителем комроссов. Ранее он предложил переселять в алтайские села алкоголиков, проституток и тунеядцев. Малинкович заявил, что это поможет спасти деревни от вымирания. На спорное предложение отреагировал глава барнаульского зоопарка, единоросс Сергей Писарев. Он призвал коллегу начать с себя и сначала поселиться там самому.