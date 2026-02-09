Депутат предложил заменить День святого Валентина на День лучшего друга

Михаил Ветров считает, что западный праздник пропагандирует "извращенный гедонизм"

09 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Сердце из снега / Фото: Iga Palacz / unsplash.com

В России продолжается дискуссия о замене Дня святого Валентина на альтернативный праздник. Депутат Михаил Ветров направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением учредить День лучшего друга или Праздник дружбы и товарищества в середине февраля. Символами нового праздника, по его замыслу, должны стать Чебурашка и крокодил Гена, сообщает "Кровавая барыня".

Депутат раскритиковал традиционный День влюбленных, назвав его чуждым российской культуре и лишенным "философского наполнения". По его мнению, этот праздник "пропагандирует извращенный гедонизм и проявления физиологической похоти", а его продвижение в школах ведет к "вульгарности, бездуховности и раннему началу половой жизни".

В качестве альтернативы Ветров предложил ввести день, когда школьники будут играть в командные игры и дарить друг другу подарки, "лишенные любовного контекста". Это, по его словам, поможет детям сохранить "добрые воспоминания о школьной поре".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила дать празднику 14 февраля новое название — например, День любви или День плюшевой игрушки.