Депутат предложил заменить День святого Валентина на День лучшего друга
Михаил Ветров считает, что западный праздник пропагандирует "извращенный гедонизм"
09 февраля 2026, 17:16, ИА Амител
В России продолжается дискуссия о замене Дня святого Валентина на альтернативный праздник. Депутат Михаил Ветров направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением учредить День лучшего друга или Праздник дружбы и товарищества в середине февраля. Символами нового праздника, по его замыслу, должны стать Чебурашка и крокодил Гена, сообщает "Кровавая барыня".
Депутат раскритиковал традиционный День влюбленных, назвав его чуждым российской культуре и лишенным "философского наполнения". По его мнению, этот праздник "пропагандирует извращенный гедонизм и проявления физиологической похоти", а его продвижение в школах ведет к "вульгарности, бездуховности и раннему началу половой жизни".
В качестве альтернативы Ветров предложил ввести день, когда школьники будут играть в командные игры и дарить друг другу подарки, "лишенные любовного контекста". Это, по его словам, поможет детям сохранить "добрые воспоминания о школьной поре".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила дать празднику 14 февраля новое название — например, День любви или День плюшевой игрушки.
День лучшего друга, говоришь? А символ-радужный флаг? Неприемлемо!
17:24:32 09-02-2026
им там совсем нечем заняться, за 500 тр/месяц?
17:49:17 09-02-2026
Гость (17:24:32 09-02-2026) им там совсем нечем заняться, за 500 тр/месяц?...
Они сейчас отвлекают внимание от других реальных проблем. Пока мы тут возмущаемся про 14 февраля и порно для бездетных, Индия отказалась от российской нефти и газа, в следствие чего доходы от их продажи обвалились в два раза. Январь закрыли с дефицитом федерального бюджета в 1,7 трлн рублей. А ведь на весь 2026 год планировался дефицит всего в 3,8 трлн. Либо ЦБ сейчас включит печатный станок, что разгонит инфляцию и цены еще больше, либо доить налоги с население станут в 10 раз усерднее.
Ждите еще более абсурдных идей! Еще никто из депутатов не возмутился, что Чип и Дейл в мультфильме ходят без штанов?
19:16:00 09-02-2026
Гость (17:49:17 09-02-2026) Они сейчас отвлекают внимание от других реальных проблем... ЦИПСОшник на работе. Свет дали видимо? Или из Польши по клавишам брякаешь?
17:30:33 09-02-2026
У кого есть пара-тройка лишних тысяч рублей, подарите Сережке плюшевую оппу, с подписью "Дураку от Чебурашки"
17:35:25 09-02-2026
Кто-нибудь из этих "депутатов" может рассказать о чём этот искусственный праздник для России? Хоть историю появления этого дня прочитали. Не в ....педии, а из нормальных источников.)))
17:57:23 09-02-2026
опять обострение. целый год не вспоминали
19:33:34 09-02-2026
Гость (17:57:23 09-02-2026) опять обострение. целый год не вспоминали...
А России две беды: Хеллоуин и День святого Валентина
18:34:12 09-02-2026
Как это все умиляет. всех всё(я имею в виду депутатов и прочих) устраивало до того как... А потом вдруг нате везде в западном вдруг оказалась пропаганда всякого непотребства)))
19:30:18 09-02-2026
Жаль, что этих думателей нельзя отменить и заменить на тех, кто все-таки думает головой, а не иным местом.
09:22:39 10-02-2026
" КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ИМЕТЬ И НЕВЕСТУ И ДРУГА" слова из песни в исполнении Валерия Леонтьева про моряка и бандита. Это наверное так?
09:32:15 10-02-2026
Гость (09:22:39 10-02-2026) " КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ИМЕТЬ И НЕВЕСТУ И ДРУГА" слова из песни в исп... А вы "невеста" или "друг"? В любом варианте вы не "каждый, который хочет".
09:37:54 10-02-2026
Просто его друга зовут не Валентин, вот он и бесится.