Депутаты Госдумы захотели обеспечить бесплатным питанием всех российских школьников

Кормить учеников хотят минимум раз в день

26 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесут в нижнюю палату парламента представители фракции "Справедливая Россия – За правду" – председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.

По мнению авторов инициативы, введение бесплатного полноценного питания позволит снизить риск заболеваний у школьников, сформировать у них устойчивые привычки здорового питания и повысить работоспособность.