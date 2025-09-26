Депутаты Госдумы захотели обеспечить бесплатным питанием всех российских школьников
Кормить учеников хотят минимум раз в день
26 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ внесут в нижнюю палату парламента представители фракции "Справедливая Россия – За правду" – председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.
По мнению авторов инициативы, введение бесплатного полноценного питания позволит снизить риск заболеваний у школьников, сформировать у них устойчивые привычки здорового питания и повысить работоспособность.
«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит – в будущее страны», – подчеркнул Гусев.
11:20:58 26-09-2025
опять миронов рассказывает про все хорошее против всего плохого
11:26:24 26-09-2025
Не прокатит, не та партия продвигает.
11:32:33 26-09-2025
Выборы скоро? Начинают просыпаться и отыгрывать свои роли в плохо поставленном спектакле
11:33:03 26-09-2025
За деньги-то кормить не получается, а если "забесплатно", то идея изначально провальная.
12:07:19 26-09-2025
А пенсионерам обещали 13ю пенсию или к дню рождения. Год прошёл - ждём-с
13:02:03 26-09-2025
Пенс (12:07:19 26-09-2025) А пенсионерам обещали 13ю пенсию или к дню рождения. Год про... Правители, пенсионеров подспудно считают не нужным балластом, но на публику лицемерно говорят другое.
12:31:32 26-09-2025
- "Документ внесут в нижнюю палату парламента представители фракции "Справедливая Россия – За правду". ------ А деньги где, Зин? Не нужно народ убаюкивать не сбыточными ожиданиями.
13:13:21 26-09-2025
Денег итак нет - собираются повышать НДС.
20:41:32 26-09-2025
тем более что детей катастрофически мало. нужен бесплатный проезд и бесплатное питание!!!
21:27:36 26-09-2025
Гость (20:41:32 26-09-2025) тем более что детей катастрофически мало. нужен бесплатный п... Для чего - мало?