НОВОСТИОбщество

Депутаты Госдумы захотели обеспечить бесплатным питанием всех российских школьников

Кормить учеников хотят минимум раз в день

26 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru
Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесут в нижнюю палату парламента представители фракции "Справедливая Россия – За правду" – председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.

По мнению авторов инициативы, введение бесплатного полноценного питания позволит снизить риск заболеваний у школьников, сформировать у них устойчивые привычки здорового питания и повысить работоспособность.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит – в будущее страны», – подчеркнул Гусев.

Школьная столовая / Фото: amic.ru

На Алтае началась травля семьи умершей работницы столовой после слухов о ВИЧ и туберкулезе

Согласно документам, предоставленным дочерью женщины, смерть наступила из-за пневмонии
НОВОСТИОбщество

дети Госдума школы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:20:58 26-09-2025

опять миронов рассказывает про все хорошее против всего плохого

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:24 26-09-2025

Не прокатит, не та партия продвигает.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:33 26-09-2025

Выборы скоро? Начинают просыпаться и отыгрывать свои роли в плохо поставленном спектакле

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

11:33:03 26-09-2025

За деньги-то кормить не получается, а если "забесплатно", то идея изначально провальная.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенс

12:07:19 26-09-2025

А пенсионерам обещали 13ю пенсию или к дню рождения. Год прошёл - ждём-с

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:03 26-09-2025

Пенс (12:07:19 26-09-2025) А пенсионерам обещали 13ю пенсию или к дню рождения. Год про... Правители, пенсионеров подспудно считают не нужным балластом, но на публику лицемерно говорят другое.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:32 26-09-2025

- "Документ внесут в нижнюю палату парламента представители фракции "Справедливая Россия – За правду". ------ А деньги где, Зин? Не нужно народ убаюкивать не сбыточными ожиданиями.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:21 26-09-2025

Денег итак нет - собираются повышать НДС.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:32 26-09-2025

тем более что детей катастрофически мало. нужен бесплатный проезд и бесплатное питание!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:27:36 26-09-2025

Гость (20:41:32 26-09-2025) тем более что детей катастрофически мало. нужен бесплатный п... Для чего - мало?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров