На Алтае началась травля семьи умершей работницы столовой после слухов о ВИЧ и туберкулезе

Согласно документам, предоставленным дочерью женщины, смерть наступила из-за пневмонии

25 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: amic.ru

В селе Шелаболиха Алтайского края семья умершей сотрудницы школьной столовой столкнулась с травлей. В Сети стали распространяться слухи о том, что женщина якобы болела туберкулезом и ВИЧ, хотя официального подтверждения этим сведениям нет. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул" со ссылкой на телеканал "Вести Алтай".

По словам родственников, именно эти неподтвержденные версии вызвали волну негативного отношения к семье. Дочь умершей Натальи Бирюковой вынуждена была уволиться и избегает выхода из дома.

Она предоставила документы, согласно которым причиной смерти стала пневмония. В медицинской карте и результатах флюорографии отсутствуют упоминания о туберкулезе и ВИЧ-инфекции.