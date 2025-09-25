На Алтае началась травля семьи умершей работницы столовой после слухов о ВИЧ и туберкулезе
Согласно документам, предоставленным дочерью женщины, смерть наступила из-за пневмонии
25 сентября 2025, 11:15, ИА Амител
В селе Шелаболиха Алтайского края семья умершей сотрудницы школьной столовой столкнулась с травлей. В Сети стали распространяться слухи о том, что женщина якобы болела туберкулезом и ВИЧ, хотя официального подтверждения этим сведениям нет. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул" со ссылкой на телеканал "Вести Алтай".
По словам родственников, именно эти неподтвержденные версии вызвали волну негативного отношения к семье. Дочь умершей Натальи Бирюковой вынуждена была уволиться и избегает выхода из дома.
Она предоставила документы, согласно которым причиной смерти стала пневмония. В медицинской карте и результатах флюорографии отсутствуют упоминания о туберкулезе и ВИЧ-инфекции.
11:22:57 25-09-2025
В прокуратуру жалобу - кто в СМи слил информацию о состояние здоровья?
12:12:12 25-09-2025
Вот же кони деревенские. Дочь же предоставила документы, согласно которым причиной смерти стала пневмония. В медицинской карте и результатах флюорографии отсутствуют упоминания о туберкулезе и ВИЧ-инфекции, а эти сразу поверили непроверенным слухам.
12:19:35 25-09-2025
Гость (11:22:57 25-09-2025) В прокуратуру жалобу - кто в СМи слил информацию о состояние...
И что? Как жалоба поможет? Ну, в лучшем случае, подотрётесь отпиской из прокуратуры на жалобу. Дальше, что?
12:41:56 25-09-2025
как минимум ответственность за разглашение персональных данных о здоровье
12:40:38 25-09-2025
Средневековье. Охота на ведьм.
12:51:20 25-09-2025
Ну одну предположим нашли.
12:48:31 25-09-2025
А в причине смерти и не будут никогда писать ВИЧ или туберкулез. И ВИЧ-больной запросто может умереть от пневмонии, т.к. иммунитет никакой и в выписке причиной смерти будет именно пневмония. А вот почему она возникла -это другой вопрос.
17:40:37 25-09-2025
Увы, вокруг туберкулёза тотальная стигматизация и безграмотность. Болеют им зэки, бомжи и маргиналы по всеобщему представлению, с рождения знающие свой диагноз и покупающие медкнижки и специально идущие в школы к бедным детишкам. Нормальный человек с некупленной медкнижкой, заболевший этой болезнью, - автоматически преступник. А тут посмертно установлено, диагноза не было. Какое несчатье! Кстати, ещё и потому, что врачи тоже не подозревают эту болезнь у благополучных людей.
19:33:57 25-09-2025
Дочь подтвердила, что причина смерти - пневмония, что у её матери были добросовестно пройдены медосмотры и флюорография, что у неё никогда при жизни не было диагноза "туберкулёз". Это не противоречит тому факту, что его могли найти посмертно, потому что заболеть им, не зная об этом и не зная источника заражения, - не преступление. Про ВИЧ, вероятно, слухи беспочвенные, а по туберкулёзу в школе проверяют контактных. Карантин в силу особенностей туберкулёза не вводят никогда.
21:18:10 25-09-2025
Дочь представила документы, в которых диагноза "туберкулёз" не было, её мать добросовестно проходила медосмотры и флюорографию. Это, увы, не мешает посмертному обнаружению болезни, о которой никто не знал. Да, причиной этому и стигматизация, когда не подозревают у благополучных, и невнимательность врачей.