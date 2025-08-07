Депутаты хотят разрешить передавать аккаунты в соцсетях по наследству

Предложение уже направлено на рассмотрение

07 августа 2025, 11:28, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

В России могут законодательно закрепить передачу цифровых активов по наследству, сообщает "Российская газета".

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли предложение узаконить понятие "цифрового наследства", которое позволит гражданам передавать по наследству свои аккаунты в социальных сетях, криптовалюты, домены и другие виртуальные активы. Инициатива направлена на решение проблемы правового регулирования цифрового имущества после смерти владельца.

«В настоящее время в России отсутствует четкое законодательство в этой сфере, и судьба онлайн-активов решается исключительно по правилам интернет-платформ, что часто приводит к безвозвратной потере ценных данных», – отмечает издание.

Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ. Они отмечают, что цифровые активы обладают особыми характеристиками, которые требуют специального правового регулирования.

В российских аккаунтах сосредоточено множество ценной информации – от семейных фотоархивов до монетизированных блогов и виртуального имущества. По оценкам депутатов, в стране насчитывается более 100 миллионов активных аккаунтов в социальных сетях и различных сервисах.

Для реализации этой инициативы предлагается использовать существующие цифровые сервисы, такие как портал "Госуслуги". Это упростит процедуру оформления завещаний для пользователей и нотариусов.

Депутаты подчеркивают, что их предложение основано на международном опыте, где доступ к цифровым активам уже включен в состав наследуемого имущества. Крупнейшие мировые IT-платформы постепенно внедряют инструменты "цифрового наследника", позволяющие пользователям заранее определить порядок передачи своих онлайн-ресурсов.

Предложение уже направлено в Министерство юстиции для рассмотрения.

