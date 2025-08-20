Депутаты предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей
По словам Слуцкого, более трети россиян имеют доходы ниже указанного уровня
20 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой об освобождении от уплаты НДФЛ россиян, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину в преддверии формирования трехлетнего бюджета страны, сообщает ТАСС.
В обосновании предложения политик указал, что примерно треть населения России имеет доходы ниже указанного уровня, при этом стоимость минимального набора товаров и услуг составляет около 20 тысяч рублей.
«Люди, получающие 25–27 тысяч рублей, живут на грани бедности, а государство продолжает взимать с них налоги. Это похоже на изощренное глумление», – подчеркнул Слуцкий.
По мнению лидера ЛДПР, отмена НДФЛ для малообеспеченных граждан позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни.
«13% с 30 тысяч могут показаться мелочью, но для семейного бюджета эти деньги имеют значение», – отметил он.
Слуцкий также напомнил, что президент Владимир Путин ранее высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения.
Инициатива представлена на фоне перехода с 1 января 2024 года на прогрессивную налоговую шкалу и роста цен на основные товары и услуги. В случае принятия предложения освобождение от налога коснется миллионов россиян с наименьшими доходами.
Хорошо бы. Только за чей счет будет банкет?
С одних на других переложат. А так мысль хорошая. Все равно повысили тем, кто получает больше 265 т.р. или сколько там.........
11:23:18 20-08-2025
Опять пустопорожнее пустозвонство?Лишь бы народ отвлекать и за нос водить?Хоть что то было предпринято для облегчения жизни народа в последнее время?
12:16:58 20-08-2025
никогда такого не будет
17:34:40 20-08-2025
Начинают суетиться перед выборами