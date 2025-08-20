Депутаты предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей

По словам Слуцкого, более трети россиян имеют доходы ниже указанного уровня

20 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой об освобождении от уплаты НДФЛ россиян, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину в преддверии формирования трехлетнего бюджета страны, сообщает ТАСС.

В обосновании предложения политик указал, что примерно треть населения России имеет доходы ниже указанного уровня, при этом стоимость минимального набора товаров и услуг составляет около 20 тысяч рублей.

«Люди, получающие 25–27 тысяч рублей, живут на грани бедности, а государство продолжает взимать с них налоги. Это похоже на изощренное глумление», – подчеркнул Слуцкий.

По мнению лидера ЛДПР, отмена НДФЛ для малообеспеченных граждан позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни.

«13% с 30 тысяч могут показаться мелочью, но для семейного бюджета эти деньги имеют значение», – отметил он.

Слуцкий также напомнил, что президент Владимир Путин ранее высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения.

Инициатива представлена на фоне перехода с 1 января 2024 года на прогрессивную налоговую шкалу и роста цен на основные товары и услуги. В случае принятия предложения освобождение от налога коснется миллионов россиян с наименьшими доходами.