Повышение МРОТ затронет около 4,6 млн граждан России

21 июля 2025, 17:50, ИА Амител

Российские рубли / Иллюстративное фото: amic.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может повыситься сразу на 20,7% (то есть на 4653 рубля) и приблизиться к отметке 30 тысяч рублей. Информация об этом есть в законопроекте Минтруда РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Amic.ru рассказывает, как именно может повыситься МРОТ и почему он увеличивается.

Как именно вырастет МРОТ?

По документу Минтруда, новый уровень МРОТ составит 27 093 рубля. Именно эта сумма фигурирует в законопроекте "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", который предложил Минтруд РФ.

С какой даты планируется повысить МРОТ?

Согласно законопроекту, МРОТ планируется повысить с 1 января 2026 года.

Почему хотят повысить МРОТ?

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по закону минимальный размер оплаты труда исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. Начиная с 2025 года норма соотношения МРОТ и медианной заработной платы должна быть не менее 48%. Медианная заработная плата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля. Поэтому для сохранения разницы в 48% нужно повысить МРОТ на 20,7%, то есть до 27 093 рублей.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что, согласно посланию Федеральному собранию президента РФ от 2024 года, предусматривается повышение уровня МРОТ "опережающими темпами". Таким образом, к 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, то есть как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

К чему должно привести повышение МРОТ?

Принятие законопроекта обеспечит повышение зарплаты около 4,6 млн работников, сказано в пояснительной записке Минтруда.

"Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих необоснованному возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности", – говорится в документе.

Также там уточняется, что закон не оказывает влияния на достижение госпрограмм РФ.

Решение уже принято?

Пока нет. Общественное обсуждение законопроекта продлится с 21 июля до 4 августа. После этого предложение должны принять.

Сколько сейчас составляет МРОТ?

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей, в последний раз он повысился с 1 января 2025 года – на 16,6% по сравнению с 2024 годом.

Что такое МРОТ?

МРОТ – это минимальный размер оплаты труда в России до вычета НДФЛ. Если работодатель платит зарплату меньше этого порога, его могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности. Российские регионы могут устанавливать свой МРОТ, который должен быть не ниже федерального. Также МРОТ обязан превышать уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения.