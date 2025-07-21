Приближается к 30 тысячам. Правда ли в России сильно повысят МРОТ и зачем это нужно?
Повышение МРОТ затронет около 4,6 млн граждан России
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может повыситься сразу на 20,7% (то есть на 4653 рубля) и приблизиться к отметке 30 тысяч рублей. Информация об этом есть в законопроекте Минтруда РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Amic.ru рассказывает, как именно может повыситься МРОТ и почему он увеличивается.
Как именно вырастет МРОТ?
По документу Минтруда, новый уровень МРОТ составит 27 093 рубля. Именно эта сумма фигурирует в законопроекте "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", который предложил Минтруд РФ.
С какой даты планируется повысить МРОТ?
Согласно законопроекту, МРОТ планируется повысить с 1 января 2026 года.
Почему хотят повысить МРОТ?
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по закону минимальный размер оплаты труда исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год. Начиная с 2025 года норма соотношения МРОТ и медианной заработной платы должна быть не менее 48%. Медианная заработная плата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля. Поэтому для сохранения разницы в 48% нужно повысить МРОТ на 20,7%, то есть до 27 093 рублей.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что, согласно посланию Федеральному собранию президента РФ от 2024 года, предусматривается повышение уровня МРОТ "опережающими темпами". Таким образом, к 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023 годом, то есть как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.
К чему должно привести повышение МРОТ?
Принятие законопроекта обеспечит повышение зарплаты около 4,6 млн работников, сказано в пояснительной записке Минтруда.
"Законопроект не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих необоснованному возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности", – говорится в документе.
Также там уточняется, что закон не оказывает влияния на достижение госпрограмм РФ.
Решение уже принято?
Пока нет. Общественное обсуждение законопроекта продлится с 21 июля до 4 августа. После этого предложение должны принять.
Сколько сейчас составляет МРОТ?
Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей, в последний раз он повысился с 1 января 2025 года – на 16,6% по сравнению с 2024 годом.
Что такое МРОТ?
МРОТ – это минимальный размер оплаты труда в России до вычета НДФЛ. Если работодатель платит зарплату меньше этого порога, его могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности. Российские регионы могут устанавливать свой МРОТ, который должен быть не ниже федерального. Также МРОТ обязан превышать уровень прожиточного минимума для трудоспособного населения.
