Депутаты предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка

Родители четверых и более детей смогут выйти на пенсию на пять лет раньше

12 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила снижать пенсионный возраст для родителей в зависимости от количества детей. Соответствующее письмо министру труда Антону Котякову направили лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе:

  • родители двух детей смогут выйти на пенсию на один год раньше;

  • троих детей – на три года раньше;

  • четверых и более – на пять лет раньше.

Сейчас многодетные матери уже имеют право на досрочную пенсию, но для этого нужен определенный стаж и пенсионные баллы.

«Мы предлагаем более простой и понятный подход», – пояснил Миронов.

По мнению депутатов, многодетные родители несут большую нагрузку.

«Они теряют годы стажа, ухаживая за детьми, но при этом именно они обеспечивают будущее пенсионной системы, воспитывая новые поколения», – отметила Лантратова.

Инициатива направлена на поддержку семей и повышение рождаемости. В Минтруде пока не прокомментировали это предложение.

Ранее алтайский депутат предложил ввести штрафы за отказ уступить место беременным в транспорте.

дети пенсии

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:07:27 12-08-2025

Т.е. если родить 40-45 детей, то можно не работать и сразу идти на пенсию?
Людям надо жильё в молодости, а не досрочная пенсия. Нужна уверенность, что у детей будет крыша над головой.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:25 12-08-2025

Гость (14:07:27 12-08-2025) Т.е. если родить 40-45 детей, то можно не работать и сразу и... таким дается социальная пенсия тысяч 12 или около

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:54 12-08-2025

Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаже)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:40 12-08-2025

Гость (14:23:54 12-08-2025) Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаж... В 2025 году размер социальной пенсии после индексации на 14,75% составляет 8824,08 рубля. Если совокупный доход пожилого человека недотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. В 2025 году это 15 250 рублей (федеральный прожиточный минимум), а если в субъекте РФ этот показатель выше, то до регионального.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:55 12-08-2025

Гость (14:23:54 12-08-2025) Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаж... Да такая же , как у бюджетника со стажем 35 лет!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:29 13-08-2025

Гость (23:32:55 12-08-2025) Да такая же , как у бюджетника со стажем 35 лет!...
Больше будет. Знакомая ни дня толком не работала, получает пенсию больше, чем у человека с сорокалетним стажем.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

15:54:06 12-08-2025

А что ,вот этот нынешний возраст выхода на пенсию, снижать не собираются?Безо всяких дополнительных условий.Он достижим для нашего населения?У нас всё в порядке с уровнем жизни ,медициной и состоянием здоровья людей?Чтобы выйти на пенсию в 65 ,человек должен отработать 47 лет.Это ещё ,если баллы соответствуют и работал на законных условиях.Куда это годится?Это сколько с него вычтут налогов в пенсионный фонд?И сможет ли он воспользоваться своими отчислениями в полную меру?Наглый грабёж и порабощение.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Надежда

23:23:03 12-08-2025

Очень высокий пенсионный возраст для нашего здоровья. Если можно хоть за детей снижать, то давайте снижать.

  2 Нравится
Ответить
