Депутаты предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка
Родители четверых и более детей смогут выйти на пенсию на пять лет раньше
12 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила снижать пенсионный возраст для родителей в зависимости от количества детей. Соответствующее письмо министру труда Антону Котякову направили лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе:
-
родители двух детей смогут выйти на пенсию на один год раньше;
-
троих детей – на три года раньше;
-
четверых и более – на пять лет раньше.
Сейчас многодетные матери уже имеют право на досрочную пенсию, но для этого нужен определенный стаж и пенсионные баллы.
«Мы предлагаем более простой и понятный подход», – пояснил Миронов.
По мнению депутатов, многодетные родители несут большую нагрузку.
«Они теряют годы стажа, ухаживая за детьми, но при этом именно они обеспечивают будущее пенсионной системы, воспитывая новые поколения», – отметила Лантратова.
Инициатива направлена на поддержку семей и повышение рождаемости. В Минтруде пока не прокомментировали это предложение.
14:07:27 12-08-2025
Т.е. если родить 40-45 детей, то можно не работать и сразу идти на пенсию?
Людям надо жильё в молодости, а не досрочная пенсия. Нужна уверенность, что у детей будет крыша над головой.
14:38:25 12-08-2025
Гость (14:07:27 12-08-2025) Т.е. если родить 40-45 детей, то можно не работать и сразу и... таким дается социальная пенсия тысяч 12 или около
14:23:54 12-08-2025
Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаже)
14:39:40 12-08-2025
Гость (14:23:54 12-08-2025) Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаж... В 2025 году размер социальной пенсии после индексации на 14,75% составляет 8824,08 рубля. Если совокупный доход пожилого человека недотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают до этого показателя с помощью социальной доплаты. В 2025 году это 15 250 рублей (федеральный прожиточный минимум), а если в субъекте РФ этот показатель выше, то до регионального.
23:32:55 12-08-2025
Гость (14:23:54 12-08-2025) Интересно, какой будет размер этой пенсии при маленьком стаж... Да такая же , как у бюджетника со стажем 35 лет!
10:12:29 13-08-2025
Гость (23:32:55 12-08-2025) Да такая же , как у бюджетника со стажем 35 лет!...
Больше будет. Знакомая ни дня толком не работала, получает пенсию больше, чем у человека с сорокалетним стажем.
15:54:06 12-08-2025
А что ,вот этот нынешний возраст выхода на пенсию, снижать не собираются?Безо всяких дополнительных условий.Он достижим для нашего населения?У нас всё в порядке с уровнем жизни ,медициной и состоянием здоровья людей?Чтобы выйти на пенсию в 65 ,человек должен отработать 47 лет.Это ещё ,если баллы соответствуют и работал на законных условиях.Куда это годится?Это сколько с него вычтут налогов в пенсионный фонд?И сможет ли он воспользоваться своими отчислениями в полную меру?Наглый грабёж и порабощение.
23:23:03 12-08-2025
Очень высокий пенсионный возраст для нашего здоровья. Если можно хоть за детей снижать, то давайте снижать.