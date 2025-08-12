Депутаты предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка

Родители четверых и более детей смогут выйти на пенсию на пять лет раньше

12 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" предложила снижать пенсионный возраст для родителей в зависимости от количества детей. Соответствующее письмо министру труда Антону Котякову направили лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе:

родители двух детей смогут выйти на пенсию на один год раньше;

троих детей – на три года раньше;

четверых и более – на пять лет раньше.

Сейчас многодетные матери уже имеют право на досрочную пенсию, но для этого нужен определенный стаж и пенсионные баллы.

«Мы предлагаем более простой и понятный подход», – пояснил Миронов.

По мнению депутатов, многодетные родители несут большую нагрузку.

«Они теряют годы стажа, ухаживая за детьми, но при этом именно они обеспечивают будущее пенсионной системы, воспитывая новые поколения», – отметила Лантратова.

Инициатива направлена на поддержку семей и повышение рождаемости. В Минтруде пока не прокомментировали это предложение.

