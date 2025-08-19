Депутаты предложили ввести ОСАГО для электросамокатов из-за участившихся ДТП

Сейчас кикшеринговые сервисы предоставляют лишь минимальную страховую защиту

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разработать систему обязательного страхования для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает ТАСС.

По замыслу автора инициативы, страховой продукт должен работать по аналогии с ОСАГО и покрывать как жизнь пользователя, так и его ответственность перед третьими лицами.

Поводом для обращения стали тревожные данные МВД: в 2024 году количество аварий с участием СИМ выросло на 43%, в этих ДТП погибли 54 человека.

Как отметил Нилов, в большинстве случаев пострадавшие не могут получить компенсацию, так как виновники аварий – чаще всего молодые люди или курьеры – не имеют ни постоянного дохода, ни имущества для возмещения ущерба.

Депутат обратил внимание на пробелы в действующем регулировании: кикшеринговые сервисы предоставляют лишь минимальную страховую защиту, а расширенные тарифы с полноценным покрытием доступны только за дополнительную плату. При этом частные владельцы самокатов и курьеры служб доставки вообще не обязаны страховать свою ответственность. В результате пешеходы, пострадавшие в ДТП с СИМ, зачастую остаются без компенсации.