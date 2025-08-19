Депутаты предложили ввести ОСАГО для электросамокатов из-за участившихся ДТП
Сейчас кикшеринговые сервисы предоставляют лишь минимальную страховую защиту
19 августа 2025, 16:45, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил обращение к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разработать систему обязательного страхования для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает ТАСС.
По замыслу автора инициативы, страховой продукт должен работать по аналогии с ОСАГО и покрывать как жизнь пользователя, так и его ответственность перед третьими лицами.
Поводом для обращения стали тревожные данные МВД: в 2024 году количество аварий с участием СИМ выросло на 43%, в этих ДТП погибли 54 человека.
Как отметил Нилов, в большинстве случаев пострадавшие не могут получить компенсацию, так как виновники аварий – чаще всего молодые люди или курьеры – не имеют ни постоянного дохода, ни имущества для возмещения ущерба.
Депутат обратил внимание на пробелы в действующем регулировании: кикшеринговые сервисы предоставляют лишь минимальную страховую защиту, а расширенные тарифы с полноценным покрытием доступны только за дополнительную плату. При этом частные владельцы самокатов и курьеры служб доставки вообще не обязаны страховать свою ответственность. В результате пешеходы, пострадавшие в ДТП с СИМ, зачастую остаются без компенсации.
17:50:01 19-08-2025
Вы для начала уберите электрику больше 250 вт с тротуаров.
17:59:23 19-08-2025
От водки и сигарет много погибает. ОСАГО на водку и сигареты.
18:17:28 19-08-2025
Самокат фигня
Мне в машину вчера полупокер на моно колесе чють не врезался на парковке Гвоздилки.
Мужики его пытались сшибить на выезде. Но он устоял и тиканул
18:52:48 19-08-2025
А вот это правильно, и осаго страхует компания сдающая в аренду.
Наблюдал, кто ездит на личных самокатах - ездят аккуратно, арендаторы выжимают из них все
19:30:39 19-08-2025
Организовать механические ловушки для нарушителей, а с другой стороны утвердить выделение их в толпе как спецтранспорт для тех же патрульных для пешеходных зон и для быстрого пересечения пробок
20:48:52 19-08-2025
Гость (19:30:39 19-08-2025) Организовать механические ловушки для нарушителей, а с друго... эм, вьетнамские ямы с кольями? они же дети
20:54:20 19-08-2025
На самом деле, неплохая идея, при разумной реализации. Я бы и на велосипед покупал страховку за разумные деньги при уверенности, что реально покроет затраты, а не просто в чей-то карман уйдёт.