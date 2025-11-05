Дети воруют, а мама торгует. В Иркутске поймали семейную банду грабителей фур

Работало все семейство по одной схеме, а для конспирации общались по рации

Под Иркутском семью из четырех человек осудили за серийную кражу из фур. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП 124". В 2022 году 58-летний мужчина из Тайшета, Иркутская область, предложил своей супруге и двум взрослым, не имеющим работы сыновьям основать "семейный бизнес" – преступную группу, специализирующуюся на кражах из фур на трассе между Иркутском и Красноярском.

Все члены семьи уже имели криминальное прошлое – и глава семейства, и его дети ранее привлекались к ответственности за кражи. В преступной деятельности обязанности были четко распределены. Отец, управляя автомобилем с неисправными фарами, подъезжал к грузовику, один сын снимал ветровое стекло и создавал видимость помехи на дороге при помощи шины, чтобы обеспечить доступ к прицепу, а второй – вскрывал пломбы и переносил украденное.

Для большей конспирации преступники скрывали лица под балаклавами, отказывались от использования мобильных телефонов, работали в перчатках и поддерживали связь через рации. Мать занималась продажей похищенного имущества: определяла стоимость, разыскивала клиентов и распределяла полученную прибыль.

Весной 2023 года банда похитила партию одежды из прицепа грузовика Scania на сумму 640 тысяч рублей, а летом – партию алкогольной продукции стоимостью 92 тысячи рублей. В общей сложности их действиями был нанесен ущерб пяти компаниям на сумму около 1,5 миллиона рублей.

Приговор вынесли всему семейству. Старший сын получил пять лет колонии, мать и младший – по четыре. В отношении отца же уголовное дело приостановили. Он сейчас "проходит военную службу".