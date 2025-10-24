Ассистентка миллиардерши украла деньги у начальницы и потратила на мужской эскорт

Помощница могла спокойно пользоваться деньгами женщины, поскольку последняя ей полностью доверяла

24 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Ким Лим, дочь сингапурского миллиардера Питера Лима, поделилась историей о том, как ассистентка обманула ее, растратив средства на эскорт-услуги для мужчин. Об этом сообщает Mothership.

Ким рассказала, что о мошенничестве со стороны своей личной ассистентки она узнала от полиции, находясь за пределами страны. С ней связались, чтобы сообщить о задержании ее сотрудницы, управлявшей служебным автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Для Ким это стало неожиданностью, так как она полностью доверяла своей помощнице. Однако она все же проверила свои счета. В результате миллиардерша обнаружила траты со своей банковской карты в элитных магазинах, а также в заведениях, предлагающих мужской эскорт.

Тем не менее Ким решила предоставить своей ассистентке еще один шанс и отправила ее в отпуск. Вскоре, однако, наследница вспомнила, что ее помощница имела доступ к коду от сейфа. Выяснилось, что нечестная сотрудница украла часы стоимостью 80 тысяч сингапурских долларов, а также присвоила 10 тысяч сингапурских долларов, которые предназначались в качестве подарка сыну Ким.