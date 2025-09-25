"Принимали вместе". В Новосибирске задержали мать, "накачивавшую" сына наркотиками

Как установили правоохранители, ребенок употреблял наркотики как минимум с июля

25 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Девятилетний мальчик принимал наркотики вместе с матерью / Кадр из видео Никита Манько

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая, по данным следствия, принимала наркотики вместе со своим девятилетним сыном. Об этом сообщили в региональном управлении СК России, пишет "КП-Новосибирск".

Видео с ребенком в тяжелом состоянии попало в распоряжение активистов телеграм-канала "Проект Выжившие" и клиники "Свобода". На кадрах видно, как мальчик не реагирует на происходящее, а мать пытается привести его в чувство.

«У мальчика зафиксированы три передозировки, после которых он попадал в наркологические учреждения, но оттуда сбегал. Недавно произошла четвертая», – сообщается в посте "Проекта Выжившие".

Известно, что семья официально на учете не состояла, хотя соседи неоднократно обращались в полицию и ПДН, сообщая о подозрительном поведении жильцов квартиры. Ребенка ранее уже госпитализировали по требованию инспекторов, но впоследствии он снова оказывался в неблагополучной среде.

В итоге мать мальчика была арестована. По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего").

Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.