"Принимали вместе". В Новосибирске задержали мать, "накачивавшую" сына наркотиками
Как установили правоохранители, ребенок употреблял наркотики как минимум с июля
25 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая, по данным следствия, принимала наркотики вместе со своим девятилетним сыном. Об этом сообщили в региональном управлении СК России, пишет "КП-Новосибирск".
Видео с ребенком в тяжелом состоянии попало в распоряжение активистов телеграм-канала "Проект Выжившие" и клиники "Свобода". На кадрах видно, как мальчик не реагирует на происходящее, а мать пытается привести его в чувство.
«У мальчика зафиксированы три передозировки, после которых он попадал в наркологические учреждения, но оттуда сбегал. Недавно произошла четвертая», – сообщается в посте "Проекта Выжившие".
Известно, что семья официально на учете не состояла, хотя соседи неоднократно обращались в полицию и ПДН, сообщая о подозрительном поведении жильцов квартиры. Ребенка ранее уже госпитализировали по требованию инспекторов, но впоследствии он снова оказывался в неблагополучной среде.
В итоге мать мальчика была арестована. По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего").
Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
15:52:26 25-09-2025
Гадина.
21:44:44 25-09-2025
изготовление, а ребенок как "тестер" на качество