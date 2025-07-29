Дети получили травмы: подробности ДТП с электросамокатом на улице Шумакова в Барнауле
Двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля Toyota на пешеходном переходе
29 июля 2025, 12:00, ИА Амител
На улице Шумакова в Барнауле произошла авария с участием электросамоката. Двое детей, управлявших им, угодили под колеса легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно, 36-летний водитель Toyota на пешеходном переходе въехал в электросамокат, которым управляли дети в возрасте 12 и 13 лет.
Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее кадры с места происшествия публиковал Barnaul 22. Судя по видео, дети не спешились и решили пересечь проезжую часть прямо на самокате.
Водителя жаль.
12:36:56 29-07-2025
Гость (12:02:53 29-07-2025) Водителя жаль. ...
Да, вообще, странная интерпретация ДТП "Предварительно, 36-летний водитель Toyota на пешеходном переходе въехал в электросамокат, которым управляли дети в возрасте 12 и 13 лет"
На кадрах отчётливо видно, что дорожная разметка в виде зебры "пешеходный переход" отсутствует. Зону пешеходного перехода можно определить только визуально между двух дорожных знаков, в то время как водитель и пассажир СИМ выезжают с дворовой территории по дороге и не пользуются зоной пешеходного перехода и правами пешехода.
12:04:22 29-07-2025
Водителю тойты компенсировать моральный ущерб, потому что он испытал шок и расстроился при виде малолетних правонарушителей, которые грубо нарушили ПДД. Думаю тысяч двести с родаков стрясти нормально будет.
Что касается малолеток - лишить их родителей родительских прав, саму шпану на кичу для мальков. Самокат утилизировать.
12:12:09 29-07-2025
Такие переходы созданы чтобы убивать. Никаких средств успокоения трафика, несись не хочу, всё запарковано, обзорность нулевая, но а во врямя дождя это вообще водоём. Апелляция к тому что не спешились или что не снизил скорость, это апелляция к человеческому фактору, а значит это дело бесполезное. Создавайте нормальную инфраструктуру, организуйте правильно дорожное движение и будет у вас полтора трупа в год, как и во всех нормальных странах где действует программы на манер Visual Zero/
12:14:08 29-07-2025
Как он должен был их увидеть, если там припаркованы машины у самого пешеходного перехода?
12:15:02 29-07-2025
водителя жалко, затаскают сейчас из- за этих малолетних дебилов
12:28:15 29-07-2025
осспади, с этими детьми.
ну давайте на божничку их уже поставьте.
в моем детстве я бы потом еще от родителей получил, за то что башкой не думаю.
14:09:21 29-07-2025
вот-вот, за свои косяки еще и дома прилетит, поэтому боялись даже пожаловаться. а сейчас все вокруг виноватые, кроме деточек
вот-вот, за свои косяки еще и дома прилетит, поэтому боялись даже пожаловаться. а сейчас все вокруг виноватые, кроме деточек
14:28:50 29-07-2025
да с этими водителями беда.. Сегодня переходили по пешеходному переходу дорогу. Сначала убедились, что водители нас видят и остановились. Мы дошли до середины дороги. Слава богу ума хватило остановиться - водитель машрутки №58 пялился в телефон, поэтому даже не притормозил, проехал перед носом.. А так бы раскатал нас прямо на переходе при свидетелях... потом бы тоже писали, была разметка или нет..
15:39:56 29-07-2025
Тоже на партизанской притормозил перед переходником, а 41 маршрутка обогнала меня по пешеходному переходу. Хорошо люди успели остановиться.
19:18:20 29-07-2025
с 1 августа штраф за мобильник за рулем 5000 руб.
19:19:00 29-07-2025
оштрафовать этих дурачков и их родителей пожестче. А водителя очень жаль!!
22:57:07 29-07-2025
Так вроде несовершеннолетним запрещено ездить на электросамокате. Тем более, вдвоём.
23:16:15 29-07-2025
Вдвоем, даже убеленным сединами, на самокатах нельзя ездить. Ну если только где нибудь в бескрайних полях или на Горбатой горе. Где их никто не увидит.