Дети получили травмы: подробности ДТП с электросамокатом на улице Шумакова в Барнауле

Двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля Toyota на пешеходном переходе

29 июля 2025, 12:00, ИА Амител

ДТП с участием электросамоката на улице Шумакова / Фото: Barnaul 22

На улице Шумакова в Барнауле произошла авария с участием электросамоката. Двое детей, управлявших им, угодили под колеса легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, 36-летний водитель Toyota на пешеходном переходе въехал в электросамокат, которым управляли дети в возрасте 12 и 13 лет.

Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее кадры с места происшествия публиковал Barnaul 22. Судя по видео, дети не спешились и решили пересечь проезжую часть прямо на самокате.