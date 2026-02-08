ОАЭ и Таиланд стали главными весенними направлениями для отдыха россиян

Спрос на эти страны традиционно растет с марта по май благодаря мягкой погоде и пляжному сезону

08 февраля 2026, 17:34, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Весной 2026 года российские туристы чаще всего выбирают для отдыха Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Как сообщил в беседе с РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, эти направления традиционно лидируют в период с марта по начало мая благодаря комфортному климату и развитой инфраструктуре.

ОАЭ привлекают туристов мягкой погодой без экстремальной жары, что идеально для пляжного отдыха. Стоимость путевок в Эмираты начинается примерно от 70 тысяч рублей на человека при размещении в отелях на первой линии.

Таиланд сохраняет популярность благодаря теплому и сухому сезону, который длится до конца апреля, а цены на туры стартуют от 75 тысяч рублей.

Мурадян отметил, что сочетание благоприятных погодных условий, качественного сервиса и относительно доступных цен продолжает удерживать ОАЭ и Таиланд на вершине рейтинга самых востребованных направлений у россиян в весенний период.