Детское пособие в России в 2026 году составит 38 тысяч рублей при средней зарплате

Минимальное пособие будет почти 11 тысяч рублей

15 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году для россиян со средней зарплатой составит около 38,7 тысячи рублей, сообщил "Газете.ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, пособие, которое сейчас составляет 10 103,83 рубля (повышено на 9,5% с февраля 2025 года), в 2026 году увеличится до 10 837,20 рубля. Максимальная выплата вырастет с 68 995,48 до 83 021,18 рубля, что соответствует росту на 20,3%.

Экономист пояснил, что исходя из прогноза средней зарплаты в 2025 году на уровне 105–110 тысяч рублей, размер пособия при уходе за одним ребенком составит 38 739,45 рубля. При уходе сразу за двумя детьми сумма удваивается – 77 478,90 рубля, а если детей трое и более, выплата рассчитывается из 100% среднего заработка за последние два года и может достичь 96 848,62 рубля.

Балынин отметил, что размер пособия напрямую зависит от официальных доходов, с которых уплачивались страховые взносы. В 2026 году расчет будет производиться на основе заработка граждан за 2024-2025 годы.