Девочка из Забайкалья получит медаль за спасение одноклассника от собаки

Сначала школьница пыталась сама отогнать животное, а после позвала на помощь соседей

10 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Милана Асташова / Фото: Николай Горюнов / глава Петровск-Забайкальского муниципалитета

Милана Асташова, ученица четвертого класса из села Харауз, расположенного в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, удостоена представления к награде Совета Федерации "За проявленное мужество". Отважная школьница совершила героический поступок, защитив своего одноклассника от разъяренной собаки, рассказал глава муниципалитета Николай Горюнов.

Все случилось, когда дети планировали увидеться рядом с домом Миланы. Матвей немного задерживался, и девочка пошла навстречу другу. Во дворе она увидела свирепого пса, накинувшегося на мальчика.

Не поддавшись панике, Милана смело бросилась на помощь товарищу, пытаясь отогнать животное своими силами, а затем позвала соседей. К счастью, крики услышали взрослые, которые быстро отреагировали и прогнали собаку.