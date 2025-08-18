НОВОСТИПроисшествия

Девочка погибла под рухнувшей скульптурой в Саратове

Арт-объект был установлен арендаторами территории

18 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Саратове произошел страшный несчастный случай: в парке имени Горького массивная деревянная скульптура "Кот ученый" рухнула на полуторагодовалую девочку. Трагедия разыгралась на глазах у родителей ребенка, сообщает Shot.

Несмотря на экстренный вызов бригады скорой помощи, спасти малышку не удалось – она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как выяснилось, скульптура была установлена не администрацией парка, а арендаторами территории.

Власти города обратились в правоохранительные органы для проведения тщательного расследования, началась проверка.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:22:33 18-08-2025

Ребенка держали за руку? или гуляй-лапай что хочешь.

Avatar Picture
Гость

10:13:55 18-08-2025

голосом Евдокимова: "судьбааа..."

Avatar Picture
7

10:24:36 18-08-2025

Нужно законодательно запретить любые арт-объекты высотой более 50см и весом более 4кг.
И на всякий случай ограничить там мобильный интернет.

Avatar Picture
сергей

12:05:25 18-08-2025

царствие небесное.. мужества и веры родителям.

