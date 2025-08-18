Девочка погибла под рухнувшей скульптурой в Саратове
Арт-объект был установлен арендаторами территории
18 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Саратове произошел страшный несчастный случай: в парке имени Горького массивная деревянная скульптура "Кот ученый" рухнула на полуторагодовалую девочку. Трагедия разыгралась на глазах у родителей ребенка, сообщает Shot.
Несмотря на экстренный вызов бригады скорой помощи, спасти малышку не удалось – она скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Как выяснилось, скульптура была установлена не администрацией парка, а арендаторами территории.
Власти города обратились в правоохранительные органы для проведения тщательного расследования, началась проверка.
09:22:33 18-08-2025
Ребенка держали за руку? или гуляй-лапай что хочешь.
10:13:55 18-08-2025
голосом Евдокимова: "судьбааа..."
10:24:36 18-08-2025
Нужно законодательно запретить любые арт-объекты высотой более 50см и весом более 4кг.
И на всякий случай ограничить там мобильный интернет.
12:05:25 18-08-2025
царствие небесное.. мужества и веры родителям.