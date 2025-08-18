Девочка погибла под рухнувшей скульптурой в Саратове

Арт-объект был установлен арендаторами территории

18 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Саратове произошел страшный несчастный случай: в парке имени Горького массивная деревянная скульптура "Кот ученый" рухнула на полуторагодовалую девочку. Трагедия разыгралась на глазах у родителей ребенка, сообщает Shot.

Несмотря на экстренный вызов бригады скорой помощи, спасти малышку не удалось – она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Как выяснилось, скульптура была установлена не администрацией парка, а арендаторами территории.

Власти города обратились в правоохранительные органы для проведения тщательного расследования, началась проверка.