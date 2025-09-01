Девочка умерла на школьной линейке в Ульяновской области
По предварительным данным, у нее был порок сердца
01 сентября 2025, 17:32, ИА Амител
Трагический инцидент произошел 1 сентября в поселке Октябрьском Ульяновской области. Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, ученица местной школы потеряла сознание, а затем умерла, пишет Telegram-канал Mash.
«По предварительным данным, причиной могло стать сочетание жаркой погоды (около +27°C) и имеющихся проблем с сердцем у ребенка», – пишут в канале.
Очевидцы сообщают, что девочке сразу же оказали первую помощь: дали воды и перенесли в школьный медпункт. Однако после ухудшения состояния была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ребенка. Несмотря на все усилия медиков, спасти школьницу не удалось.
В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства трагедии и точные причины смерти.
17:59:32 01-09-2025
запретить линейки!
02:13:10 02-09-2025
а родители то в курсе были порока сердца и КАК оберегать ребенка при этом???! какие +27!! там чсс 320!! и термоудар! какой идиотизм...замучили ребенка буквально