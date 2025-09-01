НОВОСТИПроисшествия

Девочка умерла на школьной линейке в Ульяновской области

По предварительным данным, у нее был порок сердца

01 сентября 2025, 17:32, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трагический инцидент произошел 1 сентября в поселке Октябрьском Ульяновской области. Во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний, ученица местной школы потеряла сознание, а затем умерла, пишет Telegram-канал Mash.

«По предварительным данным, причиной могло стать сочетание жаркой погоды (около +27°C) и имеющихся проблем с сердцем у ребенка», – пишут в канале.

Очевидцы сообщают, что девочке сразу же оказали первую помощь: дали воды и перенесли в школьный медпункт. Однако после ухудшения состояния была вызвана скорая помощь, которая госпитализировала ребенка. Несмотря на все усилия медиков, спасти школьницу не удалось.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства трагедии и точные причины смерти. 

Происшествия дети

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

17:59:32 01-09-2025

запретить линейки!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:13:10 02-09-2025

а родители то в курсе были порока сердца и КАК оберегать ребенка при этом???! какие +27!! там чсс 320!! и термоудар! какой идиотизм...замучили ребенка буквально

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров