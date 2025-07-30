"Очень ждали". Как в Зональном районе Алтайского края строят современную поликлинику

Для учреждения, которое "вырастает" на глазах у сельчан, уже закупают оборудование

30 июля 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство поликлиники в Зональном районе / Фото: amic.ru

В Зональном районе продолжается строительство нового здания для поликлиники местной ЦРБ. После открытия туда переедут врачи, которые сейчас лечат местных жителей в почти столетнем здании.

О том, каким будет новое медучреждение и почему в районе называют его знаковым объектом, - в материале amic.ru.

Строят летом и зимой

К августу 2025-го готовность объекта составляет уже 44%, рассказал замдиректора регионального "Единого стройзаказчика" Андрей Ковешников. Он сообщил, что на строительных работах занято 35 человек и четыре единицы техники.

"Уже выполнены работы по устройству фундамента, стен подвала, первого этажа и второго этажа. Сейчас ведутся работы по устройству перекрытия второго этажа, частично поставлены окна. Идут внутренние работы, также строители занимаются внешними инженерными сетями — водоснабжением, водоотведением и электроснабжением", - рассказал Ковешников.По его словам, строительство идет согласно графику. Основные сложности, с которыми встречается подрядчик, связаны с тем, что в поликлинике будет установлено тяжелое медицинское оборудование. В помещениях, предназначенных для таких аппаратов, должны быть особые условия. Но рабочие с этим справляются.

Местные жители отмечают, что здание "растет" очень быстро, рассказала глава Зонального района Наталья Меньщикова.

"Подрядчик вообще не останавливает работу — стройка шла всю зиму, постоянно работают техника и люди. Результат очень хороший, его видят наши жители. Оборудование от Минздрава Алтайского края уже приходит к нам, мы его складируем", - пояснила глава района.Общая стоимость строительства — 652 млн рублей, из которых 413 млн рублей – средства федерального бюджета, а остальная часть – региональные. Еще более 200 млн из регионального бюджета выделили на закупку оборудования в новую поликлинику. Фото: amic.ru

"Особая история для нас"

Появления нового здания поликлиники в Зональном районе ждали очень давно. По словам Натальи Меньщиковой, разговоры о необходимости медучреждения велись еще с 2012 года. В 2023 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ, давший начало стройке.

"Это знаковый объект для нашего района. Мы никогда не были обделены вниманием регионального правительства. В течение последних нескольких лет вводились в эксплуатацию ФАПы, врачебные амбулатории, но поликлиника — это особая история. Это учреждение, которое будет использоваться абсолютно всеми жителями нашего района. Год назад, когда губернатор инспектировал начало стройки, на этом месте был котлован. А сегодня мы уже практически видим, каким будет здание", - рассказала глава района.Сейчас поликлиника расположена в старом корпусе, который построили еще в 1932 году. Здание уже давно не отвечает никаким современным стандартам оказания медпомощи, объяснила и.о. главного врача Зональной ЦРБ Татьяна Сафонова.

"Это настолько устаревшее здание, что осуществлять в нем сегодняшние медицинские процессы просто неправильно", - подчеркнула специалист.По ее словам, мощность поликлиники будет рассчитана на 245 посещений в смену. Этого должно быть достаточно, чтобы обслуживать весь район — 16,5 тысячи жителей, более 4 тысячи из которых — дети.

"В новом здании будут не только кабинеты терапевтов, но и эндоскопия, рентгендиагностика, функциональная диагностика, УЗИ, онколог, хирург, невролог, эндокринолог, неотложная помощь. Основные специалисты, которые необходимы в первичном звене, здесь будут", - заверила Сафонова.Она отметила, что многие отделения и специалисты и сейчас есть в Зональной ЦРБ, но они разбросаны по разным помещениям. После завершения строительства врачи поликлиники будут максимально сосредоточены в одном месте.

А глава района добавила, что после ввода объекта в эксплуатацию Зональному району будет намного проще искать молодых специалистов. Выпускники медицинских вузов намного охотнее едут туда, где для них будут созданы современные и комфортные условия.

Сейчас поликлиника расположена в здании 1932 года постройки / Фото: amic.ru

Что еще строят в Алтайском крае?

Поликлинику строят в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в состав нацпроекта "Здравоохранение". Действие федерального проекта уже закончено, но этот региональный раздел действует до конца 2025-го.

В его рамках в 2025 году в Алтайском крае строят еще четыре поликлиники в районах: Смоленском, Каменском, Алейском и Мамонтовском. Кроме того, в этом году начали строительство нового корпуса для барнаульской поликлиники № 9.

Продолжается и строительство объектов в небольших населенных пунктов: в этом году построят 27 ФАПов и три врачебные амбулатории.

Работа по строительству новых медучреждений в Алтайском крае продолжится и в следующем году, но уже в рамках нового нацпроекта - "Продолжительная и активная жизнь".