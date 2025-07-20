Диетолог назвала доступный напиток, который снижает давление и уровень сахара
Он также улучшает память и обладает противовоспалительным эффектом
Чай с мятой помогает улучшить работу мозга, поддерживает здоровье сердца и регулирует уровень сахара в крови, рассказала диетолог Эмма Дербишир.
В интервью Express специалист указала, что напиток снижает давление благодаря воздействию на кальциевые каналы сосудов и успокаивающему эффекту мяты.
Кроме того, такой чай улучшает чувствительность к инсулину.
Среди других плюсов: противовоспалительное действие благодаря ментолу и розмариновой кислоте, а также улучшение памяти и концентрации.
