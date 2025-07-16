Врач рассказал об опасности холодной воды в жару

В худшем случае все может завершиться инфарктом

16 июля 2025, 14:25, ИА Амител

Фото: Ikhsan Sugiarto / unsplash.com

Испанский медик Хорхе Анхель в интервью Vanitatis призвал отказаться от холодной воды в жаркую погоду.

По его словам, резкое охлаждение организма может вызвать мышечные спазмы, нарушить пищеварение и даже привести к тепловому шоку, способному спровоцировать инфаркт.

В связи с этим Анхель советует перед глотком немного подержать холодную воду во рту, чтобы она согрелась.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару.