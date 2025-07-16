Врач рассказал об опасности холодной воды в жару
В худшем случае все может завершиться инфарктом
16 июля 2025, 14:25, ИА Амител
Фото: Ikhsan Sugiarto / unsplash.com
Испанский медик Хорхе Анхель в интервью Vanitatis призвал отказаться от холодной воды в жаркую погоду.
По его словам, резкое охлаждение организма может вызвать мышечные спазмы, нарушить пищеварение и даже привести к тепловому шоку, способному спровоцировать инфаркт.
В связи с этим Анхель советует перед глотком немного подержать холодную воду во рту, чтобы она согрелась.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару.
15:12:35 16-07-2025
Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...
16:30:21 16-07-2025
Гость (15:12:35 16-07-2025) Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...... испанский стыд...
22:29:53 16-07-2025
Гость (15:12:35 16-07-2025) Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...... Водку попробуйте теплую, жажду утоляет значительно лучше пива, главное мелкими глотками пить и не больше 200 грамм в пол часа.
22:17:37 16-07-2025
вредные советы.