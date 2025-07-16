НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказал об опасности холодной воды в жару

В худшем случае все может завершиться инфарктом

16 июля 2025, 14:25, ИА Амител

Фото: Ikhsan Sugiarto / unsplash.com
Испанский медик Хорхе Анхель в интервью Vanitatis призвал отказаться от холодной воды в жаркую погоду.

По его словам, резкое охлаждение организма может вызвать мышечные спазмы, нарушить пищеварение и даже привести к тепловому шоку, способному спровоцировать инфаркт.

В связи с этим Анхель советует перед глотком немного подержать холодную воду во рту, чтобы она согрелась.

Ранее эндокринолог Дарья Хайкина призвала не пить пиво в жару.

советы эксперта

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:12:35 16-07-2025

Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:30:21 16-07-2025

Гость (15:12:35 16-07-2025) Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...... испанский стыд...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:29:53 16-07-2025

Гость (15:12:35 16-07-2025) Вот! Воду пить нельзя! Остаётся пить пиво...... Водку попробуйте теплую, жажду утоляет значительно лучше пива, главное мелкими глотками пить и не больше 200 грамм в пол часа.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:37 16-07-2025

вредные советы.

  -1 Нравится
Ответить
