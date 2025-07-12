Диетолог предостерегла от покупки разрезанных арбузов

В противном случае есть риск заработать проблемы с ЖКТ

12 июля 2025, 13:33, ИА Амител

Фото: Floh Keitgen / unsplash.com

Диетолог Мария де Льюк призвала отказаться от покупки надрезанных арбузов, сообщает "Лента.ру".

По ее словам, после удаления кожуры арбузная мякоть становится идеальной средой для размножения бактерий из-за сочетания влаги и сахара.

Это может привести к проблемам с ЖКТ, особенно у пожилых, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому лучше выбирать только целые арбузы.

