Суд отказал алтайским "Долинским колбасам" в отмене запрета на деятельность

Роспотребнадзор опечатал цеха из-за 12 нарушений, включая антисанитарию и использование деревянного инвентаря

25 февраля 2026, 10:04, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Рубцовский производитель мясной продукции "Долинские колбасы" пытается оспорить временный запрет на деятельность, введенный краевым управлением Роспотребнадзора в ноябре 2025 года. Однако очередной судебный процесс в Арбитражном суде Алтайского края закончился не в пользу предприятия.

Компания настаивала, что у надзорного ведомства не было оснований для опечатывания помещений и приостановки работы, что повлекло многомиллионные убытки. По мнению производителя, вменяемые нарушения не подтвердились, а сам протокол составлен с нарушениями.

В Роспотребнадзоре с этим не согласились, заявив, что запрет — исключительная мера для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей. Суд поддержал именно эту позицию.

Нарушения, выявленные на предприятии, заняли 11 из 22 страниц судебного решения — всего 12 пунктов.

Среди них:

результаты микробиологических исследований, выявившие нежелательные микроорганизмы;

неудовлетворительное состояние производственных мощностей;

нарушения в организации производства и уборки;

использование деревянного инвентаря (скамей, подтоварников), контактирующего с продукцией, что запрещено нормативами (поверхности должны быть из неабсорбирующих материалов).

Опровергнуть эти нарушения производителю не удалось, как и доказать процессуальные ошибки при составлении протокола.