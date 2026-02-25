Суд отказал алтайским "Долинским колбасам" в отмене запрета на деятельность
Роспотребнадзор опечатал цеха из-за 12 нарушений, включая антисанитарию и использование деревянного инвентаря
25 февраля 2026, 10:04, ИА Амител
Рубцовский производитель мясной продукции "Долинские колбасы" пытается оспорить временный запрет на деятельность, введенный краевым управлением Роспотребнадзора в ноябре 2025 года. Однако очередной судебный процесс в Арбитражном суде Алтайского края закончился не в пользу предприятия.
Компания настаивала, что у надзорного ведомства не было оснований для опечатывания помещений и приостановки работы, что повлекло многомиллионные убытки. По мнению производителя, вменяемые нарушения не подтвердились, а сам протокол составлен с нарушениями.
В Роспотребнадзоре с этим не согласились, заявив, что запрет — исключительная мера для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей. Суд поддержал именно эту позицию.
Нарушения, выявленные на предприятии, заняли 11 из 22 страниц судебного решения — всего 12 пунктов.
Среди них:
- результаты микробиологических исследований, выявившие нежелательные микроорганизмы;
- неудовлетворительное состояние производственных мощностей;
- нарушения в организации производства и уборки;
- использование деревянного инвентаря (скамей, подтоварников), контактирующего с продукцией, что запрещено нормативами (поверхности должны быть из неабсорбирующих материалов).
Опровергнуть эти нарушения производителю не удалось, как и доказать процессуальные ошибки при составлении протокола.
10:08:08 25-02-2026
Название надо поменять просто . Не везучее видимо... Придешь вот так в магазин, купишь колбасу - а продавец была по влиянием .... и ни колбасы ни денег..
10:17:25 25-02-2026
Юрий (10:08:08 25-02-2026) Название надо поменять просто . Не везучее видимо... Придешь... да, проблема. но решаемая.
10:30:34 25-02-2026
"Долинские колбасы" не производят колбасы. Только мясо. Хотя, раньше была хорошая продукция и тушенка была.
13:43:25 25-02-2026
работал там одно время ) колбаса норм была тогда