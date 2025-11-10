Директор британского издания BBC ушел в отставку из-за липовой речи Трампа

Издание намеренно создало фейковое выступление, где американский президент якобы призывал к беспорядкам

10 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В результате фальсификации высказываний президента США Дональда Трампа свои посты покинули глава BBC Тим Дэйви и руководитель новостной службы BBC News Дебора Тернесс, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

«Произошли определенные недочеты, и, занимая должность генерального директора, я обязан принять полную ответственность на себя», – отметил Дэйви в своем заявлении.

Причиной отставок стал документальный фильм, выпущенный BBC в преддверии американских выборов, где была представлена искаженная версия речи Трампа. В фильме утверждалось, что Трамп призывал к беспорядкам в Капитолии в 2021 году, хотя в действительности в оригинальной записи он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.