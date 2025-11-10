Директор британского издания BBC ушел в отставку из-за липовой речи Трампа
Издание намеренно создало фейковое выступление, где американский президент якобы призывал к беспорядкам
10 ноября 2025, 17:35, ИА Амител
В результате фальсификации высказываний президента США Дональда Трампа свои посты покинули глава BBC Тим Дэйви и руководитель новостной службы BBC News Дебора Тернесс, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
«Произошли определенные недочеты, и, занимая должность генерального директора, я обязан принять полную ответственность на себя», – отметил Дэйви в своем заявлении.
Причиной отставок стал документальный фильм, выпущенный BBC в преддверии американских выборов, где была представлена искаженная версия речи Трампа. В фильме утверждалось, что Трамп призывал к беспорядкам в Капитолии в 2021 году, хотя в действительности в оригинальной записи он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.
22:52:20 10-11-2025
А почему сам Трамп не уходит в отставку, регулярно 'лепя', что называется, 'горбатого'?
09:08:47 11-11-2025
Издание намеренно создало фейковое выступление --- да ну нафиг, БиБиСи же врать не может. Или наоборот
11:54:55 11-11-2025
чистки в американском обществе набирают обороты