Директор британского издания BBC ушел в отставку из-за липовой речи Трампа

Издание намеренно создало фейковое выступление, где американский президент якобы призывал к беспорядкам

10 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В результате фальсификации высказываний президента США Дональда Трампа свои посты покинули глава BBC Тим Дэйви и руководитель новостной службы BBC News Дебора Тернесс, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

«Произошли определенные недочеты, и, занимая должность генерального директора, я обязан принять полную ответственность на себя», – отметил Дэйви в своем заявлении.

Причиной отставок стал документальный фильм, выпущенный BBC в преддверии американских выборов, где была представлена искаженная версия речи Трампа. В фильме утверждалось, что Трамп призывал к беспорядкам в Капитолии в 2021 году, хотя в действительности в оригинальной записи он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дональда Трампа пригласили посетить Крым

Такой визит, по мнению приглашающих, поможет лучше разобраться в причинах конфликта на Украине
Гость

22:52:20 10-11-2025

А почему сам Трамп не уходит в отставку, регулярно 'лепя', что называется, 'горбатого'?

Гость

09:08:47 11-11-2025

Издание намеренно создало фейковое выступление --- да ну нафиг, БиБиСи же врать не может. Или наоборот

Гость

11:54:55 11-11-2025

чистки в американском обществе набирают обороты

