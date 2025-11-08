Дональда Трампа пригласили посетить Крым
Такой визит, по мнению приглашающих, поможет лучше разобраться в причинах конфликта на Украине
08 ноября 2025, 17:05, ИА Амител
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что приезд в Крым американского политика Дональда Трампа мог бы способствовать более глубокому пониманию им истоков украинского кризиса.
«У Крыма есть что предложить вниманию. Мы открыты для тех, кто искренне стремится к пониманию первопричин кризисной ситуации. Трамп – желанный гость. Считаю, что посещение полуострова помогло бы ему осознать корни конфликта и понять, почему жители Крыма в 2014 году предпочли воссоединение с Россией», – подчеркнул Константинов.
Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Крымский полуостров, скорее всего, "останется частью России" в рамках соглашения о разрешении украинского конфликта. Он также добавил, что этот факт, по его мнению, вполне осознает и украинский лидер Владимир Зеленский. По словам президента США, полуостров перешел под контроль России уже достаточно давно.
14:17:03 09-11-2025
Трамп, хоть он агент Краснов, но он не дурак, чтобы нарушать международное право.
18:12:34 09-11-2025
Гость (14:17:03 09-11-2025) Трамп, хоть он агент Краснов, но он не дурак, чтобы нарушать... они чтут международное права?
10:15:53 10-11-2025
dok_СФ (18:12:34 09-11-2025) они чтут международное права? ... Пендосы первые на него и забивают, когда им это выгодно.
18:15:16 09-11-2025
Скорее побоится (при всей его охране), его в этом убедят !