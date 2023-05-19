Для жителей барнаульского поселка Березовка организуют транспортное сообщение

Теперь транспорт будет заходить через Научный городок до посёлка

19 мая 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 22 мая в Барнауле изменится маршрут автобуса № 25. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, он поменяется – теперь транспорт будет заходить через Научный городок до посёлка Берёзовка.

Теперь автобус будет совершать три рейса в будние дни – по утрам (отправление в 07:00 из Берёзовки), в обед (13:16) и вечером (19:02). В выходные – в 07:00, 13:12 и 19:02.

Отправление автобусов с Научного городка в посёлок Берёзовка в будние дни – 12:44, 18L30, в выходные дни – 12:40, 18:30.