Дмитрий Булыкин поддержал выступление Shaman перед матчем сборной России
25 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин положительно оценил возможное выступление певца Shaman перед футбольным матчем национальной команды, сообщает "РБ Спорт".
В интервью бывший футболист заявил:
«Почему нет? У него есть песня "Я русский", которая везде поется. Если он ее споет перед матчем РПЛ или сборной, не вижу в этом ничего плохого».
На вопрос о личных музыкальных предпочтениях Булыкин ответил, что в основном слушает радио и не имеет конкретных любимых исполнителей.
«Главное, чтобы фоном что-то играло. Могу только переключиться между станциями в зависимости от настроения», – пояснил экс-футболист.
Ранее вопрос о возможных выступлениях Shaman на спортивных мероприятиях вызвал дискуссию в спортивном сообществе. Мнение Булыкина стало одной из первых публичных реакций действующих и бывших спортсменов на эту тему.
