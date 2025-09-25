Дмитрий Булыкин поддержал выступление Shaman перед матчем сборной России

Ранее вопрос о возможных выступлениях Shaman на спортивных мероприятиях вызвал дискуссию в спортивном сообществе

25 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин положительно оценил возможное выступление певца Shaman перед футбольным матчем национальной команды, сообщает "РБ Спорт".

В интервью бывший футболист заявил:

«Почему нет? У него есть песня "Я русский", которая везде поется. Если он ее споет перед матчем РПЛ или сборной, не вижу в этом ничего плохого».

На вопрос о личных музыкальных предпочтениях Булыкин ответил, что в основном слушает радио и не имеет конкретных любимых исполнителей.

«Главное, чтобы фоном что-то играло. Могу только переключиться между станциями в зависимости от настроения», – пояснил экс-футболист.

Ранее вопрос о возможных выступлениях Shaman на спортивных мероприятиях вызвал дискуссию в спортивном сообществе. Мнение Булыкина стало одной из первых публичных реакций действующих и бывших спортсменов на эту тему.