Певца Shaman и Мизулину внесли в базу "Миротворца"*

Их обвиняют в информационной поддержке специальной военной операции

17 августа 2025, 10:28, ИА Амител

Певец Shaman и Екатерина Мизулина / Источник: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Украинский сайт "Миротворец"* включил в базу певца Shaman (Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Life.ru.

Владельцы ресурса обвиняют Дронова и Мизулину в информационной поддержке специальной военной операции, а также якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Информация о них появилась в 2023 году.

Напомним, "Миротворец"* был создан в 2014 году. Его администраторы публикуют персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В списке есть журналисты, артисты или политики, которые посещали Крым и Донбасс, а также по какой-либо причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России