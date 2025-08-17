Певца Shaman и Мизулину внесли в базу "Миротворца"*
Их обвиняют в информационной поддержке специальной военной операции
17 августа 2025, 10:28, ИА Амител
Украинский сайт "Миротворец"* включил в базу певца Shaman (Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Life.ru.
Владельцы ресурса обвиняют Дронова и Мизулину в информационной поддержке специальной военной операции, а также якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Информация о них появилась в 2023 году.
Напомним, "Миротворец"* был создан в 2014 году. Его администраторы публикуют персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В списке есть журналисты, артисты или политики, которые посещали Крым и Донбасс, а также по какой-либо причине вызвали негативную оценку авторов сайта.
* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России
11:14:50 17-08-2025
Скоро иноагентами объявят.
12:10:29 17-08-2025
Ну все! Теперь это База!
12:49:24 17-08-2025
Не, тогда уж лучше про Кесояна пишите
15:19:57 17-08-2025
А с какой стороны на фото Ярослав?