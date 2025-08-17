НОВОСТИПолитика

Певца Shaman и Мизулину внесли в базу "Миротворца"*

Их обвиняют в информационной поддержке специальной военной операции

17 августа 2025, 10:28, ИА Амител

Певец Shaman и Екатерина Мизулина / Источник: Telegram-канал Екатерины Мизулиной
Певец Shaman и Екатерина Мизулина / Источник: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Украинский сайт "Миротворец"* включил в базу певца Shaman (Ярослав Дронов) и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Life.ru.

Владельцы ресурса обвиняют Дронова и Мизулину в информационной поддержке специальной военной операции, а также якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Информация о них появилась в 2023 году. 

Напомним, "Миротворец"* был создан в 2014 году. Его администраторы публикуют персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В списке есть журналисты, артисты или политики, которые посещали Крым и Донбасс, а также по какой-либо причине вызвали негативную оценку авторов сайта. 

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:14:50 17-08-2025

Скоро иноагентами объявят.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:29 17-08-2025

Ну все! Теперь это База!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:24 17-08-2025

Не, тогда уж лучше про Кесояна пишите

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

15:19:57 17-08-2025

А с какой стороны на фото Ярослав?

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров