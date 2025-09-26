Дмитрий Киселев назвал Кеосаяна талантливейшим человеком
О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга Маргарита Симоньян
26 сентября 2025, 19:53, ИА Амител
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Его слова приводит РИА Новости.
«Тигран – талантливейший и сильнейший человек. Он заряжал энергией и верой всех, кто оказывался рядом. Искрометный юмор, неубиваемый оптимизм в сочетании с надежностью и неповторимым стилем. Плоть не выдержала столь высоких оборотов, жизни в режиме вспышки… Скорбим все», – отметил Киселев.
О смерти Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Режиссер пережил клиническую смерть и длительное время находился в коме.
11:30:23 27-09-2025
Уровень культуры Киселева и так всем известен 🙈
12:47:00 27-09-2025
Гость (11:30:23 27-09-2025) Уровень культуры Киселева и так всем известен 🙈... Кисель не врет тчк