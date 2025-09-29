Дмитрий Песков анонсировал "крупное" выступление Владимира Путина
С его слов, "неделя будет интересной": у российского лидера также запланированы международные контакты
29 сентября 2025, 12:10, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление российского лидера Владимира Путина. Со слов представителя Кремля, оно состоится на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков не уточнил, где, когда и на какую тему выступит глава государства. При этом он подчеркнул, что "неделя будет интересной".
«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где», – сказал пресс-секретарь российского лидера Павлу Зарубину, журналисту телеканала "Россия 1".
Помимо этого, Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза.
Напомним, 18 сентября представитель Кремля анонсировал прямую линию российского лидера в декабре. Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Юнашеву.
«Да, теперь официально. Дмитрий Песков мне подтвердил. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией. Правда, точную дату пока не назвал», – написал журналист кремлевского пула в своем Telegram-канале.
12:15:00 29-09-2025
Неужто Переговоры продолжатся?
12:56:16 29-09-2025
Про "выступление" понятно.
Что по "наступлению"?
Безальтернативность минских договоренностей внезапно получил альтернативу в виде СВО.
13:37:17 29-09-2025
Про пенсии и погосты вопросы можно не задовать
14:11:00 29-09-2025
гость (13:37:17 29-09-2025) Про пенсии и погосты вопросы можно не задовать... Можно вообще вопросы не задавать,все равно ответов не будет
15:05:24 29-09-2025
Такое же "крупное" как предыдущее?
21:15:56 29-09-2025
Дмитрий Песков анонсировал.
Опять он анонсировал.
Ну это понятно. Но о чем не ясно.
08:54:45 30-09-2025
Будет много бла-бла-бла обо всем и ни о чем. Как обычно, не поступит ни одного актуального вопроса, и не будет ни одного четкого ответа. Сплошная ложь, особенно вокруг ЦБ и заправляемой им нашей экономики. А вот если бы народ в массе своей понял причины инфляции, наверно что- то изменилось бы.