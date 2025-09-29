С его слов, "неделя будет интересной": у российского лидера также запланированы международные контакты

29 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление российского лидера Владимира Путина. Со слов представителя Кремля, оно состоится на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков не уточнил, где, когда и на какую тему выступит глава государства. При этом он подчеркнул, что "неделя будет интересной".

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где», – сказал пресс-секретарь российского лидера Павлу Зарубину, журналисту телеканала "Россия 1".

Помимо этого, Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза.

Напомним, 18 сентября представитель Кремля анонсировал прямую линию российского лидера в декабре. Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Юнашеву.