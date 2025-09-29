НОВОСТИПолитика

Дмитрий Песков анонсировал "крупное" выступление Владимира Путина

С его слов, "неделя будет интересной": у российского лидера также запланированы международные контакты

29 сентября 2025, 12:10, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал крупное выступление российского лидера Владимира Путина. Со слов представителя Кремля, оно состоится на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков не уточнил, где, когда и на какую тему выступит глава государства. При этом он подчеркнул, что "неделя будет интересной".

«Очень много рабочих встреч в Кремле, будут международные контакты и будет достаточно крупное выступление президента на следующей неделе. Мы сообщим, какое и точно, когда и где», – сказал пресс-секретарь российского лидера Павлу Зарубину, журналисту телеканала "Россия 1".

Помимо этого, Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза.

Напомним, 18 сентября представитель Кремля анонсировал прямую линию российского лидера в декабре. Об этом он сообщил в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Да, теперь официально. Дмитрий Песков мне подтвердил. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией. Правда, точную дату пока не назвал», – написал журналист кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Владимир Путин Россия Политика Дмитрий Песков

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:15:00 29-09-2025

Неужто Переговоры продолжатся?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
88/12

12:56:16 29-09-2025

Про "выступление" понятно.
Что по "наступлению"?
Безальтернативность минских договоренностей внезапно получил альтернативу в виде СВО.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:37:17 29-09-2025

Про пенсии и погосты вопросы можно не задовать

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:11:00 29-09-2025

гость (13:37:17 29-09-2025) Про пенсии и погосты вопросы можно не задовать... Можно вообще вопросы не задавать,все равно ответов не будет

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:24 29-09-2025

Такое же "крупное" как предыдущее?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:56 29-09-2025

Дмитрий Песков анонсировал.
Опять он анонсировал.
Ну это понятно. Но о чем не ясно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:45 30-09-2025

Будет много бла-бла-бла обо всем и ни о чем. Как обычно, не поступит ни одного актуального вопроса, и не будет ни одного четкого ответа. Сплошная ложь, особенно вокруг ЦБ и заправляемой им нашей экономики. А вот если бы народ в массе своей понял причины инфляции, наверно что- то изменилось бы.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров