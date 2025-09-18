Правда, точная дата пока неизвестна

18 сентября 2025, 14:31, ИА Амител

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента России Владимира Путина состоится в декабре 2025 года и будет объединена с большой пресс-конференцией, сообщает Life.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту из Кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Да, теперь официально. Дмитрий Песков мне подтвердил. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией. Правда, точную дату пока не назвал», – написал Юнашев в своем Telegram-канале.

Напомним, прошлогодняя прямая линия прошла 19 декабря и тоже была объединена с большой пресс-конференцией. Amic.ru подробно написал, что сказал президент Владимир Путин во время общения с народом.