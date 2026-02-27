До -22. О погоде в Барнауле 27 февраля

Осадков не ожидается

27 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Погода, зима в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае днем 27 февраля ожидается от -19 до -24 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер подует северо-западный, 2–7 м/с.

В Барнауле обещают -20...-22 градуса. Осадков также не ожидается. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.