До -5. О погоде в Барнауле 1 декабря

01 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 1 декабря ожидается от 0 до -5 градусов, по востоку – до -11. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по востоку возможен небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, ночью – 4–9 м/с, местами по северо-западу порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с.