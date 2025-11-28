До -5. О погоде в Барнауле 28 ноября

В Алтайском крае 28 ноября от -1 до -6C, метели и сильная гололедица на дорогах.

28 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае 28 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшой, в предгорьях местами умеренный снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с.