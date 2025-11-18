До +2 и гололед. О погоде в Барнауле 18 ноября

В ночные и утренние часы Алтайский край может накрыть туман

18 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае во вторник, 18 ноября, прогнозируется относительно теплая погода. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +3 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

При этом ночью будет морозно – от -1 до -6 градусов, по востоку края – до -11. В северных районах пройдет небольшой снег, местами возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в регионе потеплеет до +3 градусов.

В Барнауле ночью термометры покажут от -1 до 3 градусов, прогнозируется небольшой снег. Утром в краевой столице возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в городе воздух прогреется до +2 градусов.