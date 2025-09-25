До +24. О погоде в Барнауле 25 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

25 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае 25 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.