Когда снег ожидается на Алтае и сколько градусов будет в эти дни?
Как говорится, зима близко
24 сентября 2025, 15:00, ИА Амител
Снег / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Алтайском крае в четверг, 2 октября, ожидаются осадки в виде снега с дождем, сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.
«Дневная температура 2 октября составит +9 градусов, ночью опустится до +1 градуса», – говорится в прогнозе.
Также снег пройдет 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 октября.
А вот по данным сервиса "Яндекс.Погода", снега в начале октября не ожидается. Такой прогноз есть лишь на 12, 18 и 23 октября.
Погода в Алтайском крае в сентябре – октябре 2025 года / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo
Напомним, резкое похолодание придет в Алтайский край в конце сентября, а после будет все холоднее и холоднее.
15:27:29 24-09-2025
если будут такие снежинки как прогнозирует ИИ - нам всем крантец.
16:33:54 24-09-2025
Это называется - одна бабка сказала, а не прогноз.
20:24:51 24-09-2025
Гость (16:33:54 24-09-2025) Это называется - одна бабка сказала, а не прогноз.... А Кто не слушает прогноз участвует в дне жестянщика😄
12:27:46 25-09-2025
Гость (20:24:51 24-09-2025) А Кто не слушает прогноз участвует в дне жестянщика😄... Welcome 😎