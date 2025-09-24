Как говорится, зима близко

24 сентября 2025, 15:00, ИА Амител

Снег / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в четверг, 2 октября, ожидаются осадки в виде снега с дождем, сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.

«Дневная температура 2 октября составит +9 градусов, ночью опустится до +1 градуса», – говорится в прогнозе.

Также снег пройдет 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 октября.

А вот по данным сервиса "Яндекс.Погода", снега в начале октября не ожидается. Такой прогноз есть лишь на 12, 18 и 23 октября.

Погода в Алтайском крае в сентябре – октябре 2025 года / Прогнозы: "Яндекс.Погода" и Gismeteo

Напомним, резкое похолодание придет в Алтайский край в конце сентября, а после будет все холоднее и холоднее.