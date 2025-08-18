До +25 градусов и дожди ожидаются в Алтайском крае 18 августа
В утренние часы местами туман
От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле ожидается от +22 до +24 градусов. Днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.
