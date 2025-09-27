До +26. О погоде в Барнауле 27 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

27 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае 27 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, порывы до 14 м/с.