До +27. О погоде в Барнауле 26 сентября

В этот день в краевой столице не будет дождя

26 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Тепло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

От +23 до +28 градусов ожидается в Алтайском крае 26 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с. В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.