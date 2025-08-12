Почти две недели хоть и пасмурной, но приятной погоды

12 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Теплая погода / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Погода подарила жителям Алтайского края, пережившим недавнее неожиданное похолодание, несколько теплых дней в середине августа. Будут и дожди, не без них, но вот столбики термометров поднимутся почти до +30 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Почти две недели теплых дней: до субботы, 23 августа. А с воскресенья, 24 августа, температура будет постепенно снижаться и уже в первых числах сентября ожидается стабильно +12...+16.

В эти пару недель солнечных дней не предвидится, будет и весьма дождливо. Самым "жарким" днем будет 23 августа: ожидается +28 градусов.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего, хоть и незначительно. Температуры выше +20 градусов будут до пятницы, 22 августа, а в субботу, 23 августа, будет далеко не +28 градусов, а всего лишь +19. Самым "жарким" днем станет четверг, 14 августа: ожидается +25 градусов.

Четверг и пятница, 21 и 22 августа, ожидаются солнечными. Маленький подарок перед очередным небольшим похолоданием.