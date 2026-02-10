До +3. О погоде в Барнауле 10 февраля

Синоптики обещают мокрый снег и дождь

10 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 10 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя, местами метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы 17–22 м/с, по югу местами порывы 25 м/с и более.

В Барнауле обещают +1...+3 градуса, осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны гололедные явления. Ветер подует юго-западный, 7–12 м/с.