До +3. О погоде в Барнауле 11 октября

В этот день в краевой столице не будет дождя и снега

11 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 11 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.