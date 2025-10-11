До +3. О погоде в Барнауле 11 октября
В этот день в краевой столице не будет дождя и снега
11 октября 2025, 06:00, ИА Амител
Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 11 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.
