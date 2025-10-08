До +3. О погоде в Барнауле 8 октября

В этот день в краевой столице не будет снега и дождя

08 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 8 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра. Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие осадки в виде мокрого снега, снега, гололедные явления. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.