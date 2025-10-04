До +4. О погоде в Барнауле 4 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

04 октября 2025

Дождливая осень в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 4 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, появление временного снежного покрова. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Небольшой дождь, мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7–12 м/с.